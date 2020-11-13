«Не на что продуктов купить». Те, у кого арестовали счета из-за BY_help, не могут получить пособия и пенсии

Источник материала: Tut.by

На днях Следственный комитет заблокировал карточки белорусов, получавших помощь от кампании BY_help, объяснив это тем, что деньги «поступали в страну для финансирования протестных акций». При этом в банках комментировали, что аресту подлежит вся сумма перевода от BY_help. Если человек уже снял и потратил эти деньги, они будут блокироваться за счет иных поступлений до тех пор, пока вся сумма не будет выбрана. В результате некоторые столкнулись с тем, что на их картах оказались полностью заморожены зарплаты, пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, детские пособия. «По закону в счет погашения долгов нельзя изымать всю зарплату целиком, у человека должен оставаться какой-то прожиточный минимум. А мне не оставили ничего», — говорит Александра, на всю зарплату которой наложили арест. При этом у нее на попечении есть 5-летний ребенок и неработающая после операции мать.

FINANCE.TUT.BY пообщался с некоторыми из тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию из-за блокировки переводов от BY_help. Отметим, что это лишь немногая часть историй, которые нам прислали читатели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«На эту карту получаю деньги, которые идут на таблетки и на хлеб. Сейчас не за что продуктов купить»

Александр из Волковыска — инвалид III группы. 30 августа его задержали после участия в марше.

— Меня пытались задержать еще на площади, но женщины не дали меня забрать. Все разбежались и потом пошли в другую сторону, мы тоже пошли с импровизированным плакатом. В какой-то момент ребята мне сказали, чтобы я уходил, потому что меня заберут точно. Я тихонечко ушел из колонны и вернулся домой. Вся эта ситуация меня расстроила, поднялось давление, я вызвал «скорую». А вместе с врачами в квартиру ворвались еще шесть человек в балаклавах, — рассказывает Александр.

По его словам, медики сделали ему укол и сказали, что нужно два часа провести в состоянии покоя, однако Александра все равно забрали прямо из квартиры в РУВД, а оттуда перевели в ИВС.

— Я отсидел там несколько суток. Родственникам не сообщали, где я, потом не принимали у них передачу с таблетками, которые я должен пить, не вызывали мне врача. Я считаю, умышленно таким образом пытали. После этого меня отпустили и дали штраф. После задержания я на нервах совсем расклеился и обратился в BY_help. Спасибо ребятам, что мне помогли деньгами через какое-то время, еще помогли найти психолога, с которым мы работаем до сих пор. Денег хватило на штраф, лечение, осталось еще на коммунальные расходы и какие-то другие траты.

10 ноября Александр получил смс-сообщение из банка о том, что его карта заблокирована. Это единственная карточка, на которую он получает свой доход — пенсию по инвалидности.

— В нашем отделении банка ничего не знали, связались с кем-то из Минска, и уже там объяснили, что блокировка произошла по постановлению Следственного комитета. Я пытался доказать, что ни в чем не виновен, но мне отвечали, что ничего не могут сделать, это Следственный комитет арестовал счета, — говорит Александр. — На эту карту я получаю деньги, которые идут на таблетки и на хлеб. Мне сейчас не за что сходить в магазин и продуктов купить, не говоря уже о том, что мне с этой нищенской пенсии в 240 рублей нужно оплачивать коммунальные.

По словам Александра, 13 ноября ему пришла смс о том, что карта разблокирована, но «минус» на ней в размере помощи от BY_help остался.

— У меня этот режим украл все время, возможности, деньги, жизнь, а сейчас еще украл и помощь, к которой не имеет никакого отношения, — эмоционально говорит Александр. — Эти пожертвования мы получили на восстановление здоровья после всего, что мы пережили. Чего ждать дальше: репрессий, провокаций?

«Я единственный человек, который обеспечивал всех в семье, а мне не оставили ничего»

Минчанка Александра рассказывает, что выплату от BY_help на свою карту получила не для себя, а для брата.

— 11 августа он ехал с работы, его вытащили из машины, доставили в РУВД. Там избили, потом он побывал на Окрестина, там его тоже избили, после всего этого дали штраф. Наша мама знала, что есть фонд BY_help, который помогает людям в таких ситуациях, и решила им написать, — вспоминает Александра. — Поскольку у брата карточки не было, он пришел ко мне и попросил дать мою, чтобы не нее перечислили деньги. Я согласилась. В районе 25 сентября брату переслали эти деньги, я их сняла и передала ему.

10 ноября карточка Александры оказалась заблокирована. При этом, говорит собеседница, в тот день ей пришла зарплата, которую буквально через час списали полностью.

— Уведомления о том, что у меня будут снимать деньги, не было, хотя банк обязан же был как-то об этом сообщить. В банке меня отправили в Следственный комитет, а там сказали написать заявление, спустя две недели дадут ответ. Устно ничего не пояснили. Я обращалась даже в отдел принудительного исполнения, но там сказали, что на меня ничего нет. В BY_help сейчас принимают заявки от тех, кто оказался в такой ситуации, но заявок уже много, поэтому рассмотрение займет 3−4 недели.

По подсчетам Александры, в счет этой суммы у нее заморозят две зарплаты. При этом она одна воспитывает пятилетнего ребенка, на иждивении у нее находится мать, которой недавно сделали операцию и она не может работать. Без работы сейчас и брат Александры.

— Я единственный человек, который в моей семье всех обеспечивал. Не была готова к такой ситуации: у меня нет сбережений, некому помочь финансово. Как ходила на работу, так и продолжаю ходить, только теперь бесплатно, — говорит Александра. — Самое интересное, что в банке же указано, что это зарплатный счет. По закону в счет погашения долгов нельзя изымать всю зарплату целиком, у человека должен оставаться какой-то прожиточный минимум. А мне не оставили ничего.

Могут ли получатели денег от BY_help попасть под уголовное дело? А те, кто пожертвовал? Мнение юриста

«Простые математические расчеты говорят, что я пять месяцев буду без пенсии»

— Я была травмирована 9 августа в районе стелы, — рассказывает пенсионерка Галина (имя изменено. — Прим. ред.). — У меня была сломана шейка плеча, сама рука. В больнице скорой помощи сделали операцию и вставили металлические пластины, теперь я «железная леди». Сейчас еще продолжается реабилитация, она будет длиться, наверное, полгода. Пока рука не поднимается до конца.

До своей травмы Галина продолжала подрабатывать, но после нее такая возможность исчезла. Поэтому пенсионерка попросила помощи у BY_help.

— В начале октября мне прислали деньги. Я давала реквизиты двух карточек, но там выбрали именно ту, на которую я получаю пенсию. Как только я получила помощь, сразу сняла все, не доверяя нашей ситуации. После того как появилась информации, что из-за этих переводов карточки стали блокировать, у меня сначала все было нормально, а 12 ноября на том счете, куда я получала перевод, отразился так называемый технический овердрафт: ровно та сумма, которая мне была перечислена, ушла в минус, — продолжает Галина. — Я позвонила в банк, поскольку ожидалось, что через неделю на эту карту должна поступить пенсия. Мне объяснили, что все поступления на этот счет будут списываться, пока не погасится эта сумма. Простые математические расчеты говорят, что я пять месяцев буду без средств к существованию, потому что это как пять моих пенсий.

Галина говорит, что в банке ей также посоветовали обратиться в Следственный комитет, но этого она делать не стала.

— Я понимаю, что это абсолютно бесполезно, если людей убивают и ничего не делается, — объясняет свое решение собеседница. — Сначала я отправила еще одну заявку в BY_help, там сейчас думают, как нам помочь, а потом подумала, что могу сделать кое-что и сама. Из-за технического овердрафта закрыть счет я не могу, поэтому обратилась в управление соцзащиты и оформила другой способ получения пенсии. Уже написала в BY_help, что моя заявка больше не актуальна и помощь мне не нужна, чтобы быть честной.

«На карточку пришло детское пособие, пошли в магазин — а карточка не работает»

Иван (имя изменено. — Прим. ред.), житель одного из райцентров, получил помощь от BY_help из-за того, что был избит 10 августа. Он рассказывает, что сначала оплатить штраф ему помогли знакомые, потом он написал заявление по факту избиения в Следственный комитет, а уже после всего этого обратился за компенсацией.

— На днях мне на карточку пришло детское пособие, мы пошли в магазин — а карточка не работает. Я в тот момент ничего не понял, новостей не читал. В банке дозвонились в Минск, там сказали, что счет заблокировал Следственный комитет. Почему — непонятно. Я сначала подумал, вдруг это связано с моим заявлением об избиении. Пошел в отделение Следственного комитета, там тоже ничего не знали, сказали, что мое дело в областном центре. Только потом из новостей стало понятно, что это из-за BY_help. Никто ничего не мог мне объяснить, и в банке не предупредили о том, что счет будет заблокирован.

Помимо детского пособия на эту карточку Иван получает и зарплату.

— Я спрашивал на работе, могут ли мне платить наличными, но у нас нет кассы, сделать так нельзя. Можно получать зарплату только на счет в конкретном банке, с которым работает наша организация. А в банке сказали, что заблокировали все по моему личному номеру. Если я открою там новый счет, его тоже заблокируют. Сейчас я даже не понимаю, какой у меня там баланс, потому что не могу видеть состояние своего счета, — говорит Иван. — При этом у меня жена в декретном отпуске, съемная квартира, кредиты. Пока не знаю, как со всем этим быть.

Больше всего Ивана возмущает то, что арест наложили в том числе на пособие по уходу за ребенком.

— Списывать детское пособие — это как-то совсем уже. Я звонил в Минск в дежурную часть СК, мне посоветовали написать письмо на электронный ящик и объяснить ситуацию с пособием, возможно, его получится как-то разблокировать, — добавляет он.