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Вот такие у нас нынче "уголовники": преподавательницу и студентов БГУИР обвинили в "организации и подготовке"

13.11.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитникам стало известно, что задержанная вчера преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова проходит по уголовному делу по ст. 342 УК.



Ее обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок". 

По этому же делу проходят задержанные вчера студенты (Кася Будько, Яна Арабейка, Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Анастасия Булыбенко, Мария Коленик и другие). 

Ольга принимала участие в забастовке работников БГУИР и была одной из тех, кто записал видеообращение к беларусам с призывом не выполнять преступные приказы. 

Вероятно, они все находятся в СИЗО КГБ.
 
 
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Правозащитникам стало известно, что задержанная вчера преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова проходит по уголовному делу по ст. 342 УК.
 
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