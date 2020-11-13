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Вот такие у нас нынче "уголовники": преподавательницу и студентов БГУИР обвинили в "организации и подготовке"
Источник материала: Партизан
Ее обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".
По этому же делу проходят задержанные вчера студенты (Кася Будько, Яна Арабейка, Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Анастасия Булыбенко, Мария Коленик и другие).
Ольга принимала участие в забастовке работников БГУИР и была одной из тех, кто записал видеообращение к беларусам с призывом не выполнять преступные приказы.
Вероятно, они все находятся в СИЗО КГБ.
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Вот такие у нас нынче "уголовники": преподавательницу и студентов БГУИР обвинили в "организации и подготовке"
Правозащитникам стало известно, что задержанная вчера преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова проходит по уголовному делу по ст. 342 УК.
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