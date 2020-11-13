Беларусские будни: задержания по всей стране

правозащитникам Вот о чем стало известно





В 12 часов в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди в это время стали в Цепи солидарности во многих городах страны.





Агния Лойко, руководительница спецпроектов TUT.BY Мария Ерёма, Алексей Козлов, Юрий Кункевич, Дмитрий Бурый, Юрий Томасов, Андрей Костко, Александр Коржов, Мария Попова. Сообщается, что на проспекте Независимости в Минске были задержаны несколько человек. Среди задержанных –руководительница спецпроектов TUT.BY





В Минске также был задержан актер драматического театра имени Горького Игорь Андреев. В 14:19 он коллегам прислал сообщение "задержали менты". Больше никакой информации нет.





Сообщается, что также задержан врач БСМП Владимир Кравец и врач Минской ЦРБ Екатерина Вилюга.





В Бресте задержали на Востоке около 12:20 во время минуты молчания по поводу убийства Романа Бондаренко рядом с местом гибели Геннадия Шутова: задержали на Востоке около 12:20 во время минуты молчания по поводу убийства Романа Бондаренко рядом с местом гибели





Лидию Лысюк

Ольгу Лещинскую

Игоря Ермоловича

Андрея Жингеровского





Также в Бресте на остановке МОПРа был задержан Роман Решецкий.





В Слуцке во время минуты молчания была задержана Инна Славинская. Также, предположительно, ночью задержан 23-летний Артем Акулич. Он успел позвонить матери и сказать, что его "взяли с краской".





В Молодечно возле "Пингвина" на улице Толстого задержана Жанна Мандрик.





Также известно о задержании во время акции в Вилейке. Среди задержанных – Алексей Сюдак и Андрей Кудик.





В Ляховичах задержали всех мужчин и женщин, которые вышли отдать дань памяти Роману Бондаренко.





Как уже сообщалось ранее, задержан также лидер группы "Старый Ольса" Дмитрий Сосновский. Сообщается, что задержание произошло в Клецке.





В Светлогорске примерно в 13:00 после акции на "Колакале" задержали местного активиста Анатолия Змитровича. Его подвозил на машине какой-то парень, их остановили сотрудники ГАИ. Змитрович вышел из машины и его сразу задержали. Увезли в РОВД.





В Борисове задержана Анастасия Макаренко. Ее доставили местное РОВД.





В Докшицах сообщается о задержании:





Татьяны Дорц,

Ирины Пранько,

Игоря Шаури,

Сергея Плешкуна,

Даяны Ранковской,

Арпина Бадалян,

Вадима Ходаля,

Елена Подберезская.





Сообщается, что они задержаны до суда до понедельника.





В Барановичах задержана на акции Людмила Бобрик, ей удалось позвонить из ГОВД и сообщить родным о своем задержании. Обстоятельства уточняются. Также в Барановичах задержан Александр Маленький.





В Коссово задержали 54 стачкомовцев Беларуськалия, которые поехали туда на экскурсию. Сейчас работников Беларуськалия отвезли в Ивацевичский РОВД. По словам задержанных, силовики хотят установить их личности. Теперь они переписывают их данные.