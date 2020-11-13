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Лукашенко - о транзите: Никаких преемников - кого народ изберет. Народ уже избрал и его за это убивают!

13.11.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко, общаясь сегодня с некими представителями СМИ стран СНГ ответил на вопрос о транзите власти:



"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит беларусский народ".

Напомним, что беларусский народ уже решил 9 августа, отправив Лукашенко в отставку. Но он ответил народу арестом или выдворением из страны всех своих оппонентов, в том числе избранных народом, и жестокими избиениями, пытками и убийствами этого самого народа, который захотел отстоять свой выбор. 

Причем пытки и убийства продолжаются уже четвертый месяц, и в последнее время с особой жестокостью режим ополчился против лучших представителей народа - врачей, преподавателей, музыкантов, спортсменов. И этот список модно продолжать долго
 
 
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Лукашенко, общаясь сегодня с некими представителями СМИ стран СНГ ответил на вопрос о транзите власти:
 
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