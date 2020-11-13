Более тысячи христиан различных конфессий призвали остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы

Более тысячи христиан различных конфессий подписали открытое письмо с призывом остановить насилие, освободить политических заключенных и провести новые президентские выборы.



Фото: 1tv.ru.

В письме говорится, что «сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельство в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения» являются не только нарушением законов Беларуси, но и «большим грехом».

«Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость, — отмечено в документе. — Поддерживать незаконные действия властей аморально. Молчать о беззаконии — значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».

Подписавшиеся под письмом подчеркнули, что «возвышать голос за правду и справедливость — это внутренняя потребность христиан, что живут в соответствии с евангельским моральным законом и в согласии с совестью, которая является голосом Божьим».

По этой причине белорусские христиане призвали «каждого человека, который представляет государственные органы», сделать все от него зависящее, чтобы «остановить насилие в отношении граждан Беларуси, которые мирно высказывают свое мнение о ситуации в стране». Они призвали «восстановить законность», для чего необходимо «освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей госорганов, которые нарушили законы Беларуси». Кроме того, они призвали «в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством, провести новые президентские выборы, которые должны соответствовать международным демократическим стандартам».

Подписанты уверены, что выполнение этих требований «снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие».

«Мы соболезнуем всем потерпевшим. Сердца христиан Беларуси и двери наших церквей открыты для тех, кто нуждается в помощи, независимо от политических убеждений, — отметили они. — Мы поддерживаем граждан Беларуси, которые реализуют данное Богом и подтвержденное Конституцией право на свободу мнений и убеждений, их свободное высказывание в рамках закона без применения насилия».

«Мы просим каждого молиться и делать все, что от него зависит, чтобы восстановить мир, согласие и справедливость в нашем общем доме — Беларуси. Мы призываем всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями», — говорится в письме.

Его подписали православные, католики, греко-католики, протестанты различных деноминаций. Среди них как прихожане, так и священники, пасторы и церковные служители.