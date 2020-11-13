Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Без присмотра "старших братьев": политолог о визите Тихановской в Латвию

По словам собеседника Sputnik, визит в Латвию нужен для того, чтобы напомнить о себе, и более активно пытаться подключить Латвию к коалиции, которая оформилась между, в частности, по вопросам БелАЭС. Пока Литва полностьюбелорусской электроэнергии, Латвия "пытается играть в свою игру и все-таки готова обсуждать покупки", рассуждает политолог.

По его мнению, вряд ли на этот визит стоит обращать внимание, в том числе, и потому что Латвия не отличается самостоятельностью во внешнеполитических вопросах.

"Не думаю, что Латвия может что-то предложить, потому что в вопросах внешнеполитических, а это все-таки международный кризис, Латвия давно несуверенна, и в данном случае что скажут "старшие братья", то и будут делать латвийские начальники", ― считает Уралов.

Из-за неопределенности ситуации в США сейчас "не очень понятно, где находится центр управления Латвией", соответственно, у местных чиновников появилась "возможность проявить самостоятельность", рассуждает эксперт, однако "к началу следующего года старшие братья разберутся и будут двигаться в русле своей стратегии".

Напомним, о визите Светланы Тихановской в Латвию стало известно накануне, приезд состоялся в пятницу.процитировала Главу МИД Эдгарса Ринкевичса, который рассказал о целях встречи, это обсуждение ситуации в Беларуси и связанных с ней инициатив с участием президента Латвии Эгилса Левитса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша и депутатов Сейма.

Напомним, ранее о встречах европейских чиновников высокого ранга со Светланой Тихановской высказался постпред России при ООН Василий Небензя , в частности, он прокомментировал неофициальное заседание СБ ООН, состоявшееся 4 сентября и посвященное событиям в Беларуси.

"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег – Sputnik)", – сказал дипломат.

Также действия белорусской оппозиции прокомментировал накануне глава российского МИД Сергей Лавров , заявив, что у оппозиции нет никакой конструктивной программы, а из Варшавы и Вильнюса идут "не просто потоки денег для финансирования протестов, но и инструкции для силовых провокаций".

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