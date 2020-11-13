ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без присмотра "старших братьев": политолог о визите Тихановской в Латвию

13.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Без присмотра "старших братьев": политолог о визите Тихановской в Латвию

© REUTERS / RITZAU SCANPIX
Кремль и постпред РФ при ООН – о встрече с Тихановской
По словам собеседника Sputnik, визит в Латвию нужен для того, чтобы напомнить о себе, и более активно пытаться подключить Латвию к коалиции, которая оформилась между Польшей и Литвой, в частности, по вопросам БелАЭС. Пока Литва полностью блокирует поставки белорусской электроэнергии, Латвия "пытается играть в свою игру и все-таки готова обсуждать покупки", рассуждает политолог. 

По его мнению, вряд ли на этот визит стоит обращать внимание, в том числе, и потому что Латвия не отличается самостоятельностью во внешнеполитических вопросах.

"Не думаю, что Латвия может что-то предложить, потому что в вопросах внешнеполитических, а это все-таки международный кризис, Латвия давно несуверенна, и в данном случае что скажут "старшие братья", то и будут делать латвийские начальники", ― считает Уралов.

Из-за неопределенности ситуации в США сейчас "не очень понятно, где находится центр управления Латвией", соответственно, у местных чиновников появилась "возможность проявить самостоятельность", рассуждает эксперт, однако "к началу следующего года старшие братья разберутся и будут двигаться в русле своей стратегии".

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Лавров рассказал о тех, кто патронирует и финансирует белорусскую оппозицию
Напомним, о визите Светланы Тихановской в Латвию стало известно накануне, приезд состоялся в пятницу. Sputnik Латвия процитировала Главу МИД Эдгарса Ринкевичса, который рассказал о целях встречи, это обсуждение ситуации в Беларуси и связанных с ней инициатив с участием президента Латвии Эгилса Левитса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша и депутатов Сейма.

Напомним, ранее о встречах европейских чиновников высокого ранга со Светланой Тихановской высказался постпред России при ООН Василий Небензя, в частности, он прокомментировал неофициальное заседание СБ ООН, состоявшееся 4 сентября и посвященное событиям в Беларуси.

"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег – Sputnik)", – сказал дипломат.

Также действия белорусской оппозиции прокомментировал накануне глава российского МИД Сергей Лавров, заявив, что у оппозиции нет никакой конструктивной программы, а из Варшавы и Вильнюса идут "не просто потоки денег для финансирования протестов, но и инструкции для силовых провокаций". 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У "тех, кто стоит за Тихановской", есть свои мотивы активизировать участие Латвии в антибелорусской коалиции Литвы и Польши, пока итог выборов в США еще не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе велосипедист погиб под колесами грузовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика