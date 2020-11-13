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Без присмотра "старших братьев": политолог о визите Тихановской в Латвию
13.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
По его мнению, вряд ли на этот визит стоит обращать внимание, в том числе, и потому что Латвия не отличается самостоятельностью во внешнеполитических вопросах.
"Не думаю, что Латвия может что-то предложить, потому что в вопросах внешнеполитических, а это все-таки международный кризис, Латвия давно несуверенна, и в данном случае что скажут "старшие братья", то и будут делать латвийские начальники", ― считает Уралов.
Из-за неопределенности ситуации в США сейчас "не очень понятно, где находится центр управления Латвией", соответственно, у местных чиновников появилась "возможность проявить самостоятельность", рассуждает эксперт, однако "к началу следующего года старшие братья разберутся и будут двигаться в русле своей стратегии".
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Напомним, ранее о встречах европейских чиновников высокого ранга со Светланой Тихановской высказался
"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег – Sputnik)", – сказал дипломат.
Также действия белорусской оппозиции прокомментировал накануне
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