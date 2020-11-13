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В Щучинском районе велосипедист погиб под колесами грузовика
Источник материала: Onliner
Сегодня в 15:30 в деревне Старые Василишки Щучинского района случилось смертельное ДТП. В аварии участвовал грузовик МАЗ с прицепом и велосипедист,
Водитель грузовика (мужчина 1976 года рождения) ехал по деревне в сторону Гродно. Впереди он заметил велосипедиста и начал его объезжать. При завершении маневра он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел упавшего велосипедиста. Водитель применил экстренное торможение, однако это не помогло — велосипедист скончался на месте происшествия. Предположительно, он попал под переднее колесо прицепа.
Погибшим оказался житель деревни Стодоляны 1986 года рождения.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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Сегодня в 15:30 в деревне Старые Василишки Щучинского района случилось смертельное ДТП. В аварии участвовал грузовик МАЗ с прицепом и велосипедист, сообщает ГАИ УВД...
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