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В Щучинском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

13.11.2020 19:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:30 в деревне Старые Василишки Щучинского района случилось смертельное ДТП. В аварии участвовал грузовик МАЗ с прицепом и велосипедист, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель грузовика (мужчина 1976 года рождения) ехал по деревне в сторону Гродно. Впереди он заметил велосипедиста и начал его объезжать. При завершении маневра он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел упавшего велосипедиста. Водитель применил экстренное торможение, однако это не помогло — велосипедист скончался на месте происшествия. Предположительно, он попал под переднее колесо прицепа.




Погибшим оказался житель деревни Стодоляны 1986 года рождения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в 15:30 в деревне Старые Василишки Щучинского района случилось смертельное ДТП. В аварии участвовал грузовик МАЗ с прицепом и велосипедист, сообщает ГАИ УВД...
 
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