В Щучинском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:30 в деревне Старые Василишки Щучинского района случилось смертельное ДТП. В аварии участвовал грузовик МАЗ с прицепом и велосипедист, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель грузовика (мужчина 1976 года рождения) ехал по деревне в сторону Гродно. Впереди он заметил велосипедиста и начал его объезжать. При завершении маневра он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел упавшего велосипедиста. Водитель применил экстренное торможение, однако это не помогло — велосипедист скончался на месте происшествия. Предположительно, он попал под переднее колесо прицепа.









Погибшим оказался житель деревни Стодоляны 1986 года рождения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.