«Ему стало плохо по дороге, как мне доложили». Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко давал интервью журналистам четырех стран. На встрече присутствовали белорусский телеканал ОНТ, российские «Первый канал» и ВГТРК, украинский канал «112 Украина», а также казахское информагентство «Хабар». Во время встречи Лукашенко высказался и по поводу смерти Романа Бондаренко.

— Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни — это плохо. Особенно молодой человек, — заявил Александр Лукашенко на видео Telegram-канала «Пул Первого». — Естественно, сегодня утром я поинтересовался, как идет расследование, а вчера я предупредил председателя Следственного комитета, что это будет раскручиваться, эта проблема. Поэтому надо расследовать. Нужно честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Чтобы не было потом: а-а-а, это милиция сама расследовала, Следственный комитет (хотя они у нас отделены). Но задача Генпрокуратуры взять это под контроль. Все, берем под контроль, начинаем расследовать.

Позже БЕЛТА опубликовало расширенную версию комментария.

— В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки (бело-красно-белые. — Прим. Onliner), а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов, — рассказал Александр Лукашенко. — И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко. — Прим. БЕЛТА) то ли травмирован был, то ли что... В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу.

Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие! А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. Я только что сказал: нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события, — подчеркнул он.

Очень скоро после этого появилось и заявление Генпрокуратуры, которая заверила, что берет дело под контроль.

Свое отношение к гибели Романа Бондаренко выразил первый зампред правления ОНТ Дмитрий Бочков:

— На наших глазах раскручивается вот эта смерть и становится чем-то гораздо большим, публичным. Кто-то написал из моих коллег, что это новый вариант сакральной жертвы. И это страшно, потому что тема насилия, которую вкинули в пространство, снова и снова на нее наступают, она болезненная для всех, потому что никто никогда не будет за насилие. Она рискует с новой силой оказаться в нашем пространстве.

Напомним, Роман Бондаренко умер вчера в БСМП. В реанимацию больницы он попал позавчера вечером после происшествия на «площади Перемен» на улице Червякова в Минске. Во двор пришли неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. После этого 31-летний житель протестного двора Роман оказался в больнице с тяжелыми травмами.

Очевидцы рассказывали в подробностях о произошедшем вчера вечером в нашем предыдущем материале. По их словам, Романа отнесли в бус несколько человек. Сперва была информация о том, что молодого человека отвезли в Центральное РУВД, откуда передали медикам.

СК проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Уголовное дело пока не возбуждено.

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