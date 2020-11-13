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Владимир Бережков: Меня трясет, не знаю, за что хвататься - за свечку или автомат
Источник материала: Партизан
Бывший главный редактор "Прессбола" Владимир Бережков, на днях покинувший пост спортивного директора ФХБ, отреагировал на смерть 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.
"Я тоже служил в 3214, где в 80-х нас учили стрелять мимо мирных граждан, бить воинствующую мерзость и быть мужчинами.
И вот теперь трясет, не знаю, за что хвататься — то ли за свечку то ли за автомат... Душа с тобой, однополчанин", —
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Бывший главный редактор "Прессбола" Владимир Бережков, на днях покинувший пост спортивного директора ФХБ, отреагировал на смерть 31-летнего минчанина Романа...
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