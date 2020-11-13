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Дна нет: пожилого мужчину сначала избили при задержании, а потом отправили на 12 суток!

13.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожилого мужчину, жестоко задержанного на Немиге, осудили на 12 суток за "митинг на проспекте Победителей"

В прошлое воскресенье в Минске жестоко задержали пожилого человека. Ситуацию на пешеходном мосту в районе торгового центра «На Немиге» несколько человек сняли на видео, которые широко разошлись по интернету. Мужчину осудили на 12 суток, выяснил TUT.BY.

Напоминаем историю задержания

63-летнего Александра Томашевича жестоко задержали в Минске на пешеходном мосту возле торгового дома «На Немиге».

Очевидица Александра так рассказывала о его задержании: «Седой мужчина держался за поручень лестницы, просил женщин подать ему руку. Кричал силовикам: «За что, за что вы меня так?» Потом его начали хватать за ноги, за руки. Знаю, что в какой-то момент он как будто упал сам или его уронили. Потом снова подняли и унесли в сторону торгового центра «Немига, 3».

А вот как это выглядело на видео.


Мужчину увезли в Советское РУВД, а потом — в ИВС в Жодино.

Что было потом?

Потом Александра Томашевича перевели в изолятор в Дзержинске, именно в этом городе живет пенсионер. 11 ноября его осудили на 12 суток по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Все видели, что его задерживали на Немиге, об этом же говорят и свидетели, но в постановлении написано, что он «принимал активное участие» в шествии на проспекте Победителей вблизи дома № 8 (в районе стелы. — Прим. TUT.BY), — говорят близкие Александра.

Упоминается в постановлении со ссылкой на рапорт Советского РУВД и такой адрес: Партизанский проспект, 8.

Решение суда Александр Томашевич будет обжаловать, пояснили TUT.BY его родственники.

Они добавляют, что 

пенсионер был среди тех, кто много часов после задержания стоял во дворе Советского РУВД с поднятыми руками у стены.


— Рассказывает, что было очень холодно.

Что касается состояния здоровья мужчины, то перелома руки, который предполагали очевидцы, у него нет.

— В суде были видны ссадины на лице. Он также чувствует боль в груди, — добавляют близкие мужчины.
 
Теги: Минск
 
 
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Пожилого мужчину, жестоко задержанного на Немиге, осудили на 12 суток за "митинг на проспекте Победителей"
 
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