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В ООН напомнили Лукашенко об "абсолютном запрещении пыток" и наказании всех виновных

13.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ООН заявляют, что действующая власть в Беларуси использует государственный аппарат для пыток и насилия, подавления инакомыслия и других нарушений прав человека.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла.

— Произвольные массовые задержания продолжаются — на сегодняшний день, по оценкам, задержано более 25 тысяч человек, в том числе более 1 тысячи человек, принявших участие в акциях протеста солидарности в столице, Минске, и по всей Беларуси 8 ноября, — говорится в заявлении Колвилла.

В ООН напоминают, что в августе организация выразила озабоченность в связи с тем, что не было предпринято никаких действий для расследования сообщений о пытках и задержаниях и привлечения виновных к ответственности. 


Последние события в Беларуси, по мнению ООН, лишь усиливают ощущение того, что широко распространенные нарушения прав человека, совершенные во время акций протеста и в местах содержания под стражей, в Беларуси продолжают оставаться безнаказанными.


— Мы напоминаем белорусским властям об абсолютном запрещении пыток и необходимости проведения тщательных, независимых и беспристрастных расследований всех фактов о нарушениях прав человека в целях обеспечения подотчетности, доступа жертв к эффективным средствам правовой защиты и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. 

Все лица, задержанные за выражение своего несогласия или за участие в протестах, забастовках и других мирных акциях, должны быть немедленно освобождены, а выдвинутые против них обвинения сняты, — заявляют в ООН.


В международной организации также прокомментировали гибель Романа Бондаренко. Там призвали белорусские власти провести независимое расследование.

— Его смерть привела к росту напряженности и дальнейшим протестам. Власти заявили, что расследуют инцидент, но 

отрицают, что те, кто напал на Бондаренко, принадлежали к спецслужбам. 

Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и публично поделиться его результатами. Если действительно преступление было совершено, то кто бы ни был ответственен за смерть Романа Бондаренко, он должен быть привлечен к ответственности, — цитирует заявление ООН tut.by

 
Теги: Минск
 
 
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В ООН заявляют, что действующая власть в Беларуси использует государственный аппарат для пыток и насилия, подавления инакомыслия и других нарушений прав человека.
 
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