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«Пытаются взять на короткий поводок». Активист движения «За Свободу» стал подозреваемым по уголовному делу
Источник материала: Навiны
Активист движения «За Свободу» Виктор Евмеенко стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В рамках этого дела он был задержан на трое суток.
Евмеенко забрали утром 10 ноября, когда он отводил детей в садик и школу. «Когда шел из садика, его ждали. Подошли, попросили пройти, по словам свидетелей, он не сопротивлялся», — сообщила
В тот же день у них дома прошел обыск. По словам супруги, забрали бело-красно-белые флаги и кое-что из одежды мужа, в частности байку с гербом «Погоня».
«Меня выпустили, так как прошло 72 часа. Я нахожусь под подпиской о неразглашении и не имею права раскрывать материалы дела», — пояснил Виктор Евмеенко.
Он считает, что его дело — пример того, как власти «пытаются взять на короткий поводок» людей с активной гражданской позицией, которые помогают другим.
«Я все их обвинения отвергаю, ничего противозаконного не делаю», — заявил активист.
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«Пытаются взять на короткий поводок». Активист движения «За Свободу» стал подозреваемым по уголовному делу
Активист движения «За Свободу» Виктор Евмеенко стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо...
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