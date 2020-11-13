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Погода: встречаем снег и меняем резину
Источник материала: Onliner
Ноябрь по-прежнему не соответствует норме. Хотя очень старается и попробует прямо завтра выдавить из себя снег. Что выдавится, скоро увидим.
Первая декада оказалась теплее нормы на 4 градуса. Говорят, такой жаркий ноябрь случается раз в 8—10 лет. Но нам важнее понять, что придет взамен (а главное — когда уже).
Завтра страну поделит тот самый фронт, пришедший из Европы. Снег с высокой вероятностью надо ловить на северо-восточной половине, здесь от 0 до 5 днем. Автомобилистам надо повысить бдительность, возможны налипание снега и гололедица. Остальной части страны полагается дождь, до 8 тепла (на Брестчине) и все еще грибы.
В любом случае тот снег, который долетит до земли, продержится недолго, через пару часов превратится в плесень и липовый мед.
В последующие сутки количество осадков убавится. Кое-где на короткое время даже потеплеет до 10. Но потом ноябрь вспомнит, что обязан быть унылым и гадким. Ночами на востоке уже до 5 мороза. Днем по стране разброс от 2 мороза до 7 тепла. Нормального снега пока не видно.
Меняйте резину.
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Ноябрь по-прежнему не соответствует норме. Хотя очень старается и попробует прямо завтра выдавить из себя снег. Что выдавится, скоро увидим. Белгидромет...
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