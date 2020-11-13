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Под Гомелем Renault насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Под Гомелем Renault насмерть сбил женщину. Подробности ДТП сообщили в ГАИ.
ДТП произошло 13 ноября примерно в 7.40. на трассе у агрогородка Мичуринский. Водитель Renault сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
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ДТП произошло 13 ноября примерно в 7.40. на трассе у агрогородка Мичуринский.
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