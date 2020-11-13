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Наровлянский дворец Горваттов продали за 53,4 тысячи рублей

13.11.2020 20:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наровлянский дворец Горваттов продали за 53 400 рублей, сообщили в Белорусской универсальной товарной бирже.

Покупателем двухэтажного особняка общей площадью около 1,5 тыс. м² и участка площадью более одного гектара с правом аренды сроком на 50 лет стало юридическое лицо.

Пока новый владелец не раскрывает планы о дальнейшем использовании памятника архитектуры XIX века. Но в соответствии с условиями электронных торгов здание дворца и земельный участок должны использоваться для создания объекта общепита или туризма.

Дворцово-парковый ансамбль белорусского Полесья середины XIX века пытались продать не один год. В этот раз стартовую цену лота снизили на 80% и она составила 50 816 рублей.

 
 
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Покупателем двухэтажного здания дворца общей площадью около 1,5 тыс. м² и участка площадью более одного гектара с правом аренды сроком на 50 лет стало юридическое...
 
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