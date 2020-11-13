Наровлянский дворец Горваттов продали за 53,4 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Наровлянский дворец Горваттов продали за 53 400 рублей, сообщили в Белорусской универсальной товарной бирже.

Покупателем двухэтажного особняка общей площадью около 1,5 тыс. м² и участка площадью более одного гектара с правом аренды сроком на 50 лет стало юридическое лицо.

Пока новый владелец не раскрывает планы о дальнейшем использовании памятника архитектуры XIX века. Но в соответствии с условиями электронных торгов здание дворца и земельный участок должны использоваться для создания объекта общепита или туризма.

Дворцово-парковый ансамбль белорусского Полесья середины XIX века пытались продать не один год. В этот раз стартовую цену лота снизили на 80% и она составила 50 816 рублей.