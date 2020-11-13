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Так город станет чище - Минск решили очистить от... мусорок

13.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередное абсурдное решение от Мингорисполкома - в городе намерены сократить количество урн для мусора.



Как передает «Минск-Новости», об этом во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он отметил, что на некоторых участках этих емкостей в избытке, к тому же есть места, где рядом стоят разные по дизайну урны, что не добавляет эстетики.

Еще один аргумент не в пользу урн — во время и после массовых мероприятий вокруг них образуются настоящие свалки.

Как рассказал первый заместитель главы Центрального района Вадим Передня, в районе в качестве эксперимента на участке пр. Победителей от ул. Немиги до ул. Мельникайте минимизировали количество урн, и это дало положительный эффект: на проспекте стало чисто.
 
Теги: Минск
 
 
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Очередное абсурдное решение от Мингорисполкома - в городе намерены сократить количество урн для мусора.
 
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