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Власти хотят взять немного денег у фонда ОПЕК - "на медицину"
Источник материала: Партизан
Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов. Отдавать их планируется в течение в 18 лет.
Увидело свет постановление Совмина «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании».
В документе, за подписью премьер-министра Романа Головченко написано:
"В целях привлечения в 2020–2022 годах внешнего государственного займа Фонда международного развития ОПЕК в размере 20 млн. долларов США сроком на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения Совет Министров Республики Беларусь постановляет:
Одобрить проект Кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК (Программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I) (далее – Кредитное соглашение) в качестве основы для проведения переговоров".
Уполномоченным органом для проведения переговоров обозначен Минфин страны.
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Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов. Отдавать их планируется в течение в 18 лет.
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