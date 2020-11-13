На родине Костюшко задержано более 40 участников экскурсии , в том числе бастующие работники «Беларуськалия»

В Брестской области 13 ноября задержано 42 человека, среди которых участники стачки на «Беларуськалии».









«Сегодня во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшко (Коссово — Меречевщина) было задержано 42 человека. Среди них участники стачки на ОАО «Беларуськалий», неравнодушные солигорцы и водитель автобуса. Сейчас задержанные находятся во дворе Ивацевичского РОВД. У них переписывают личные данные, берут объяснения», — сообщил телеграм-канал стачкома.

Корреспондент БелаПАН пытался дозвониться до некоторых членов стачкома, их телефоны пока недоступны.

По данным стачкома на 11 ноября, на «Беларуськалии» бастовало 62 человека.

Забастовка на предприятии была объявлена 17 августа. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Фото: Лидер-Пресс.