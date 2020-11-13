ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На родине Костюшко задержано более 40 участников экскурсии , в том числе бастующие работники «Беларуськалия»

13.11.2020 20:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Брестской области 13 ноября задержано 42 человека, среди которых участники стачки на «Беларуськалии».  

На родине Костюшко задержано более 40 участников экскурсии , в том числе бастующие работники «Беларуськалия»

 

На родине Костюшко задержано более 40 участников экскурсии , в том числе бастующие работники «Беларуськалия»

 

«Сегодня во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшко (Коссово — Меречевщина) было задержано 42 человека. Среди них участники стачки на ОАО «Беларуськалий», неравнодушные солигорцы и водитель автобуса. Сейчас задержанные находятся во дворе Ивацевичского РОВД. У них переписывают личные данные, берут объяснения», — сообщил телеграм-канал стачкома.

Корреспондент БелаПАН пытался дозвониться до некоторых членов стачкома, их телефоны пока недоступны.

По данным стачкома на 11 ноября, на «Беларуськалии» бастовало 62 человека.

Забастовка на предприятии была объявлена 17 августа. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Фото: Лидер-Пресс.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области 13 ноября задержано 42 человека, среди которых участники стачки на «Беларуськалии».  
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гомелем Renault насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика