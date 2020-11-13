«А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии». Лукашенко изложил свою версию гибели Романа Бондаренко

Александр Лукашенко в интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья 13 ноября заявил, что лично поручил генеральному прокурору Андрею Шведу расследовать гибель Романа Бондаренко.



Фото: president.gov.by.

Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» . «Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо, тем более молодой», — сказал Лукашенко.

По его словам, он интересовался, как идет расследование. «Вчера я предупредил председателя Следственного комитета (Ивана Носкевича. — БелаПАН.), что эта проблема будет раскручиваться, поэтому надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору генералу Шведу и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело, или какое у них там расследование. Чтобы не было потом: а-а-а, милиция сама расследовала, Следственный комитет», — заявил Лукашенко.

Он изложил свою версию событий. «У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги, — сказал Лукашенко. — В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко. — БелаПАН.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным».

«Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие! А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. (…) Нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«И я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую. Вот это было да-а…. Поэтому удалось от этого уйти. И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня», — заявил Лукашенко. При этом он возмутился, почему не говорят о погибших в тот же день в ДТП и в результате убийства: «А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать».

«Вчера мне доложили, и я заметил (ведь вчера еще он жив был, этот человек): начали поворачивать в сторону, что его избили, я не называю фамилии, но люди, которые ближе к президенту. Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок. Нельзя на гибели людей делать политику. Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих «карателей», чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно», — сообщил Лукашенко.

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщило, что по факту инцидента проводится проверка. «11 ноября около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе», — говорилось в сообщении.

После известия о смерти Романа Бондаренко на «площади Перемен» и в других местах Минска и страны люди стали собираться и зажигать свечи в память о нем.

13 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту памяти о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).