Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Минск расследовать смерть Бондаренко и сообщения о пытках

Белорусские власти до сих пор ничего не сообщили о ходе и результатах расследования по обращениям о пытках и иных формах жестокого обращения с участниками акций протеста. Об этом говорится в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла.



Руперт Колвилл. Фото: says.com.

«В августе мы выразили озабоченность по поводу того, что, по всей видимости, не было предпринято никаких действий по расследованию таких сообщений и привлечению виновных к ответственности, — отметил он. — Последние события только усиливают ощущение, что повсеместные нарушения прав человека, беспрепятственно происходящие во время акций протеста и в местах содержания под стражей, остаются безнаказанными».

«Мы напоминаем белорусским властям о полном запрете пыток и необходимости тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех заявлений о нарушении прав человека, чтобы <…> предотвратить дальнейшее усугубление ситуации. Все задержанные за выражение своего несогласия или участие в протестах, забастовках и других мирных акциях должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты», — подчеркнул Колвилл.

Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека также упомянул о смерти Романа Бондаренко. Смерть молодого человека, по его словам, привела к росту напряженности и новым протестам. «Власти заявили, что расследуют инцидент, но отрицают, что нападавшие на Бондаренко были из числа правоохранителей, — отметил он. — Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и открыто представить его результаты. Если действительно было совершено преступление, виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности».

Колвилл подчеркнул, что управление «глубоко обеспокоено» текущей ситуацией в Беларуси, поскольку «власти продолжают использовать госаппарат в целях нарушения прав человека».

Он напомнил, что после президентских выборов 9 августа «белорусы по всей стране вышли на мирные массовые демонстрации, чтобы выразить свое недовольство», а в ответ столкнулись с «неоправданным или чрезмерным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов».

«[Со дня выборов], по некоторым оценкам, было задержано более 25 тысяч человек, в том числе более тысячи — во время акций протеста 8 ноября в Минске и по всей Беларуси, — отметил официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека. — Многих задержанных обвинили в административном правонарушении, в некоторых случаях людей наказывали арестом до 15 суток, но власти стали все чаще привлекать людей к уголовной ответственности».

«Например, 231 человек, в том числе трое журналистов, задержанных 1 ноября, стали подозреваемыми по уголовному делу об организации и активном участии в действиях, «грубо нарушающих общественный порядок». По этому обвинению предусмотрено наказание до трех лет заключения», — констатировал Колвилл.

Он обратил внимание на то, что в последние недели с «необоснованными запретами и давлением» сталкиваются студенты и медики. Студентам, участвовавшим в акции в поддержку бастующих, «угрожали отчислением», с 26 октября «по меньшей мере 127 человек отчислили из учебных заведений, что поставило под угрозу их право на образование и перспективы трудоустройства».

«Также задержаниям подверглись медики, которые участвовали в цепях солидарности и маршах против насилия и жестокого обращения с участниками протестов, — напомнил пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека. — Во время мирной акции протеста 7 ноября в Минске не менее 57 медиков задержали спустя пять минут после начала демонстрации».

Колвилл также обратил внимание на сообщения о том, что банковские счета многих «жертв насилия и пыток, которые получили финансовую помощь от благотворительного фонда, заморожены по приказу властей».