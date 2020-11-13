«Родители пишут, студенты пишут — осознал, виноват». Лукашенко предложил восстанавливать отчисленных студентов «под гарантии»

Александр Лукашенко поручил выработать механизм по восстановлению в вузах отчисленных из-за участия в протестах студентов «под гарантии».



Фото: president.gov.by.

Об этом он заявил в интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья 13 ноября. Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .

По утверждению Лукашенко, его «завалили письмами» от родителей, которые просят восстановить в вузах их детей, отчисленных за участие в протестах. «Ну, выкинули мы этих 300 человек… Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, и некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну, потеряем же их. Кому они нужны? Ну, поедут они в эту Польшу, пусть там и работают! Но они там не нужны. Поэтому я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться к этому вопросу, посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика под гарантии. И мы очень многое делали, и этих уже протестунов выпускали под гарантии», — сказал Лукашенко, отметив, что по его настоянию в законодательство внесено предложение «о помиловании под залог — под гарантии и обязательства». Законопроект, сказал он, сейчас находится в парламенте.

Лукашенко пообещал сформировать в университетах комиссии, куда войдут представители университетов, в том числе студенческих органов самоуправления, и уполномоченные ответственные по вузам. «Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления (на восстановление. — БелаПАН .). На них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут: «осознал, виноват». Ну, будет, не будет, а образование получит — там образумится. Если образумится. Поэтому возможны разные методы. Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и мы смогли договориться. При этом надо запомнить — закон есть закон. Суров закон, но он закон», — отметил Лукашенко.

Отчисления в вузах начались после выступления Александра Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил он.

В интервью, которое сегодня прошло во Дворце Независимости, участвовали первый зампредседателя правления Второго национального телеканала (ОНТ) Дмитрий Бочков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов (Россия), политический обозреватель Первого канала Наталья Поликарпова (Россия), председатель правления национального телевизионного информационного агентства Хабар Ерлан Бекхожин (Казахстан), продюсер и редактор проектов телеканала Accent TV Юлия Белянская (Молдова) и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.