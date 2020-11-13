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«Плачу вместе с вами». Колесникова: выразила соболезнования близким Романа Бондаренко

13.11.2020 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящаяся более двух месяцев под арестом подозреваемая по уголовному делу по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Мария Колесникова выразила соболезнования родным и близким Романа Бондаренко, погибшего после жесткого задержания на минской «площади Перемен».

«Плачу вместе с вами». Колесникова: выразила соболезнования близким Романа Бондаренко
Мария Колесникова.

Текст соболезнования, переданный через адвоката, распространила вечером 13 ноября пресс-служба штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

«Мне нескончаемо больно, и я плачу вместе с вами, — отметила политзаключенная. — В 21-м веке в центре Европы нет места убийствам и расправам над мирными людьми. Все мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока отдаются преступные приказы. Пока те, кто бьют, пытают и убивают граждан, не ответили за свои преступления».

Колесникова подчеркнула, что главной задачей государства является забота о здоровье и жизни своих граждан. «Вместо этого вся государственная машина истребляет собственный народ ради сохранения власти одного человека. Так не может больше продолжаться, — подчеркнула она. — Белорусы, я с вами всем сердцем в это тяжелое время. Прошу, берегите себя и своих близких. Жизнь и здоровье людей — самая главная ценность».

Также сообщается, что сегодня Колесникова смогла встретиться с адвокатом впервые за три недели.

13 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту памяти о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).

По данным правозащитников, в столице и других городах задержано не менее 43 человек, в том числе редактор спецпроектов портала tut.by Мария Ерема, актер минского театра им. Горького Игорь Андреев, лидер известной фолк-группы «Стары Ольса» Дмитрий Сосновский, медики Владимир Кравец и Екатерина Вилюга, активист предпринимательского движения Анатолий Змитрович.

Расследовать смерть Романа Бондаренко призвал верховный комиссариат ООН по правам человека. ЕС в связи с его смертью заявил о готовности ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Находящаяся более двух месяцев под арестом подозреваемая по уголовному делу по ч. 3 ст.
 
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