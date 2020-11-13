ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу

13.11.2020 22:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу

Задержанная накануне в Минске активистка «Задзіночання беларускіх студэнтаў» и инициативы «Молодежный блок», член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС), представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу.

Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу
Алана Гебремариам.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал КС, дело возбуждено по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Гебремариам находится в СИЗО КГБ. Мера пресечения в ее отношении должна быть выбрана не позднее 15 ноября, отметили в КС.

Утром 12 ноября состоялись обыски у семи активистов ЗБС, включая Гебремариам. Как сообщает правозащитный центр «Весна» (лишен госрегистрации), задержанные Ксения Сыромолот, Егор Каневский, Кася Будько и Яна Оробейко, вчера вечером находившиеся в КГБ, также признаны подозреваемыми по уголовному делу по аналогичной статье. Вероятно, речь об одном и том же деле. Кроме того, по этому делу проходит задержанная накануне после обыска в ее доме ассистент кафедры Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова.

Гебремариам помогала студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. Была кандидатом в депутаты Палаты представителей на выборах 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу
 
Новости дня
Новости разные
 
«Плачу вместе с вами». Колесникова: выразила соболезнования близким Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика