ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Архикафедральном костеле в Минске прошла поминальная месса в память о Романе Бондаренко

14.11.2020 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сотни людей пришли 13 ноября на вечернюю мессу в Архикафедральный костел на площади Свободы в Минске, где прошла молитва за умершего после избиения активиста Романа Бондаренко. Службу провел епископ Юрий Кособуцкий.

В Архикафедральном костеле в Минске прошла поминальная месса в память о Романе Бондаренко
Костел не вместил всех желающих, люди молились во дворике костела и на прилегающей территории. Фото: Наша Нiва.

Бондаренко стал новой жертвой насилия, отметил во время мессы епископ. «Когда Роман сказал фразу, которая уже разлетелась по всем социальным сетям: «Я выхожу», — он, наверное, на тот момент не мог понять, что его этот выход и будет тем моментом, когда душа покинет тело и он предстанет перед Господом Богом», — сказал Кособуцкий.

Он напомнил, что сегодня на фоне страшных событий как никогда велика солидарность белорусов, и сравнил ее со временами борьбы с нацизмом. По словам епископа, «мы все понимаем, что убийство, насилие — это плохо, это зло», однако Христос поощрял к прощению даже в такой ситуации.

Священник вспомнил о всех погибших во время протестов: «Они погибли, отдав свою жизнь, хотя не ждали этого и не имели подобного намерения, они стали такой жертвой за счастливое будущее для всех нас».

Костел не вместил всех желающих, люди молились во дворике костела и на прилегающей территории. На улицу была организована аудиотрансляция. Во дворе возле креста был организован импровизированный мемориал с лампадками и цветами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни людей пришли 13 ноября на вечернюю мессу в Архикафедральный костел на площади Свободы в Минске, где прошла молитва за умершего после избиения активиста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика