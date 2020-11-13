Лукашенко: просят пересчитать голоса — а давайте пересчитаем! Путин отговорил

Источник материала: Onliner

На сегодняшней встрече Александра Лукашенко с избранными представителями государственных СМИ, как обычно в таких случаях, прозвучал ряд любопытных откровений. Например, интересная история про то, как он был готов к пересчету голосов и подумывал о повторных выборах.

Отвечая на один из вопросов, Лукашенко неожиданно сообщил: уже 10 августа был готов согласиться на пересчет голосов. Более того, подумывал о повторных выборах. И рассказал, почему этого не произошло:

— На улице Конституция не пишется, как и в тюрьме. И я намекал на то, что не будет этого диалога. Им не нужен этот диалог... Смотрите: 9-го были выборы, а 10-го или 11-го что они потребовали? В деталях докладываю. Приходит ко мне Наталья Ивановна Кочанова — до меня они не добрались, вышли на нее. Предложили немедленный пересчет голосов. А говорю: а в чем дело? Давайте пересчитаем. Немедленно выйдите на того человека, спросите, на каких участках они хотели пересчитать. Или, если хотите, в целом. Бюллетени-то есть. Она им дала такой мой ответ: президент готов к пересчету голосов. Ну, к вечеру сказали, это неактуально, потому что из Польши и Литвы дали команду: никакого пересчета, пересчитают — придется признавать легитимность Лукашенко. Я это потом узнал. Они от этого отказались.

Второе требование — повторные выборы. Мы у себя обговаривали этот вопрос. Я поставил вопрос перед Совбезом: давайте пойдем на повторные выборы. Уже прошло какое-то время, в Минске начались демонстрации, мы видели, как они затухать начали... И тут у нас встреча в Сочи с Путиным. Говорю: Володя, такая ситуация — повторные выборы требуют. Почему не пойти? Он говорит: ты что, серьезно это думаешь? Они тебе перевернут всю страну. И даже если ты выиграешь, все равно сделают все, чтобы ты не выиграл.

А через день нам предложили добровольную передачу власти. Видимо, произошла утечка от нас к ним, что мы обсуждаем и президент к этому готов...

Им не надо было — ни легитимность, ни повторные выборы. Им надо было сломать государственный строй. Сделать Беларусь провинцией Польши.