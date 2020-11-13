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СМИ сообщили о захвате заложников в офисе Ubisoft. Информация не подтвердилась

14.11.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В канадском городе Монреаль захвачено здание игровой компании Ubisoft. Об этом сообщает Journal de Montreal. Ресурс The Post Millennial пишет о десятках сообщений от людей, которые стали заложниками неизвестных. 

Полиция находится на месте происшествия, район оцеплен. Сообщается, что люди прячутся под столами. Судя по всему, часть сотрудников Ubisoft работает удаленно, однако некоторые приехали в офис. Они и стали заложниками. Похоже, люди выбрались на крышу здания:

Сотрудник полиции Монреаля рассказал La Presse, что правоохранительные органы получили звонок об ограблении в здании коммерческой фирмы. В данный момент выясняются все подробности.

На место приехали кареты скорой помощи, тяжелый транспорт силовиков. Вокруг здания кружат вертолеты.

При этом издание CBC News пишет о спецоперации «возле» здания Ubisoft. Однако здание, на крыше которого собрались люди, и есть офис Ubisoft. Возможно, сотрудников компании попросили укрыться там на время полицейской операции.

Ubisoft — крупный издатель видеоигр. Компании принадлежат права на франшизы Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Splinter Cell и другие популярные серии.

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Информация о захвате заложников не подтвердилась, сообщает полиция. Сейчас правоохранительные органы эвакуируют всех из здания.

(будет дополнено)

 
 
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В канадском городе Монреаль захвачено здание игровой компании Ubisoft. Об этом сообщает Journal de Montreal. Ресурс The Post Millennial пишет о десятках сообщений от людей, которые...
 
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