СМИ сообщили о захвате заложников в офисе Ubisoft. Информация не подтвердилась

Источник материала: Onliner

В канадском городе Монреаль захвачено здание игровой компании Ubisoft. Об этом сообщает Journal de Montreal. Ресурс The Post Millennial пишет о десятках сообщений от людей, которые стали заложниками неизвестных.

Полиция находится на месте происшествия, район оцеплен. Сообщается, что люди прячутся под столами. Судя по всему, часть сотрудников Ubisoft работает удаленно, однако некоторые приехали в офис. Они и стали заложниками. Похоже, люди выбрались на крышу здания:

BREAKING - Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal , Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19 — Disclose.tv (@disclosetv) November 13, 2020

Сотрудник полиции Монреаля рассказал La Presse, что правоохранительные органы получили звонок об ограблении в здании коммерческой фирмы. В данный момент выясняются все подробности.

На место приехали кареты скорой помощи, тяжелый транспорт силовиков. Вокруг здания кружат вертолеты.

При этом издание CBC News пишет о спецоперации «возле» здания Ubisoft. Однако здание, на крыше которого собрались люди, и есть офис Ubisoft. Возможно, сотрудников компании попросили укрыться там на время полицейской операции.

Ubisoft — крупный издатель видеоигр. Компании принадлежат права на франшизы Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Splinter Cell и другие популярные серии.

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Информация о захвате заложников не подтвердилась, сообщает полиция. Сейчас правоохранительные органы эвакуируют всех из здания.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

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