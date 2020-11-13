ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карбалевич: Режим намерен узаконить политические репрессии

14.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Палате представителей готовятся изменения в Закон "О гражданстве Республики Беларусь". Предусматривается возможность лишения беларусского гражданства из-за участия в "террористической и иной экстремистской деятельности" либо "причинения тяжкого вреда интересам государства".

Карбалевич: Режим намерен узаконить политические репрессии
То есть власти стремятся происходящее де-факто превратить в де-юре. Вывезли под конвоем из Беларуси Светлану Тихановскую, Ольгу Ковалькову, других членов Президиума Координационного совета. Не пустили в страну Тадеуша Кондрусевича, не пускают белрусских студентов. Теперь все это будет якобы законно.

С точки зрения международного права и практики, это почти уникальная новация. Никого не смущает, что закон противоречит статье 10 Конституции Беларуси, в которой записано: ”никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь".

Формулировки абсолютно резиновые. Экстремистами государственные СМИ называют всех, кто выходит на протест. А "причинение тяжкого вреда интересам государства" можно назвать любую критику Лукашенко или даже рядового омоновца. 

То есть политические репрессии стремятся ввести в какие-то правовые рамки. А то, что эти рамки противоречат Конституции, ну так тем хуже для Конституции. Все равно ее скоро менять.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Палате представителей готовятся изменения в Закон "О гражданстве Республики Беларусь". Предусматривается возможность лишения беларусского гражданства из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: просят пересчитать голоса — а давайте пересчитаем! Путин отговорил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика