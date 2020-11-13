Карбалевич: Режим намерен узаконить политические репрессии

То есть власти стремятся происходящее де-факто превратить в де-юре. Вывезли под конвоем из Беларуси Светлану Тихановскую, Ольгу Ковалькову, других членов Президиума Координационного совета. Не пустили в страну Тадеуша Кондрусевича, не пускают белрусских студентов. Теперь все это будет якобы законно.





С точки зрения международного права и практики, это почти уникальная новация. Никого не смущает, что закон противоречит статье 10 Конституции Беларуси, в которой записано: ”никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь".





Формулировки абсолютно резиновые. Экстремистами государственные СМИ называют всех, кто выходит на протест. А "причинение тяжкого вреда интересам государства" можно назвать любую критику Лукашенко или даже рядового омоновца.





То есть политические репрессии стремятся ввести в какие-то правовые рамки. А то, что эти рамки противоречат Конституции, ну так тем хуже для Конституции. Все равно ее скоро менять.