







По его словам, только в Минске 500 таких дружин.





Как он уверен, флаги и ленточки в первую очередь вывешивают в "богатеньких кварталах".





При этом он не преминул вспомнить "коллаборационистское" прошлое беларусского национального флага. На основании этого он заявил, обраившись к неким "представителям СМИ стран СНГ": "Представляете, какое к этому отношение".





Любопытно, что среди прочих там были и российские журналисты чей нынешний триколор тоже использовали коллаборационисты, в том числе "власовцы". Интересно, их он убедил? Или они не в курсе даже своей истории?







