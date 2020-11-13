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Это ж как они боятся! С БЧБ-символикой воюют 500 "дружин" - и это только в Минске!
Источник материала: Партизан
Агентство БелТА цитирует заявление Лукашенко, в котором тот признается, что существуют некие "дружины", которые убирают из дворов бело-красно-белые флаги и срезают ленточки.
По его словам, только в Минске 500 таких дружин.
Как он уверен, флаги и ленточки в первую очередь вывешивают в "богатеньких кварталах".
При этом он не преминул вспомнить "коллаборационистское" прошлое беларусского национального флага. На основании этого он заявил, обраившись к неким "представителям СМИ стран СНГ": "Представляете, какое к этому отношение".
Любопытно, что среди прочих там были и российские журналисты чей нынешний триколор тоже использовали коллаборационисты, в том числе "власовцы". Интересно, их он убедил? Или они не в курсе даже своей истории?
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Агентство БелТА цитирует заявление Лукашенко, в котором тот признается, что существуют некие "дружины", которые убирают из дворов бело-красно-белые флаги и срезают...
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