ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это ж как они боятся! С БЧБ-символикой воюют 500 "дружин" - и это только в Минске!

14.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Агентство БелТА цитирует заявление Лукашенко, в котором тот признается, что существуют некие "дружины", которые убирают из дворов бело-красно-белые флаги и срезают ленточки.



По его словам, только в Минске 500 таких дружин.

Как он уверен, флаги и ленточки в первую очередь вывешивают в "богатеньких кварталах".

При этом он не преминул вспомнить "коллаборационистское" прошлое беларусского национального флага. На основании этого он заявил, обраившись к неким "представителям СМИ стран СНГ": "Представляете, какое к этому отношение".

Любопытно, что среди прочих там были и российские журналисты чей нынешний триколор тоже использовали коллаборационисты, в том числе "власовцы". Интересно, их он убедил? Или они не в курсе даже своей истории?
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство БелТА цитирует заявление Лукашенко, в котором тот признается, что существуют некие "дружины", которые убирают из дворов бело-красно-белые флаги и срезают...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Плачу вместе с вами». Колесникова: выразила соболезнования близким Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика