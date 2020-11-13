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Избитый в августе гражданин Израиля подал заявление на беларусских силовиков
Источник материала: Партизан
Гражданин Израиля, которого задержали и избили в Минске в августе, подал заявление на беларусских силовиков.
Он обратился в израильскую полицию, чтобы она провела расследование и нашла виновных, передает Свабода в своем телеграм-канале
"Я видел такое только в секторе Газа", - рассказал мужчина, когда вышел из беларусской пыточной после задержания 10 августа.
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Гражданин Израиля, которого задержали и избили в Минске в августе, подал заявление на беларусских силовиков.
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