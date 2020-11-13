ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Епископ Юрий Кособуцкий: Мы с ужасом наблюдаем, что происходит в нашей стране

14.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотни людей собрались на святую мессу в католическом храме на площади Свабоды по убитому минчанину Роману Бондаренко.

Епископ Юрий Кособуцкий: Мы с ужасом наблюдаем, что происходит в нашей стране
Святая месса прошла в Архикафедральном костеле Девы Марии в Минске в пятницу, из-за большого количества пришедших многие остались на улице, передает "Интерфакс-Запад".

"Мы собрались здесь, чтобы помолиться за всех жертв насилия в нашей стране, но в первую очередь - за Романа Бондаренко. 

Мы, люди, которые остаются на земле, можем сделать для его души только одно - молиться", - сказал генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий во время мессы.

"Мы с ужасом наблюдаем, что делается в нашей стране. 

Мы каждый день молимся, за остановку насилия. Но его становится все больше. Мы всё понимаем, что убийство, насилие - это зло. Но мы все помним слова Христа, что важно прощение", - продолжил он.

Представитель католической церкви отметил, что священники все чаще слышат о том, насколько сложно становится прощать для многих людей. Однако при этом призвал в любой ситуации оставаться "человеком, человеком с большой буквы и не хранить в своем сердце ненависть".

Кособуцкий также обратил внимание на то, что "сегодня наше общество наполнено героизмом и важно это чувство сохранить". "Это проявление любви, как бы нас не старались столкнуть. Но объединяются люди даже разных конфессий. И эту любовь надо сберечь", - уверен он.

"Молимся за тех, кто отдал жизнь за счастливое будущее для нашей страны и, особенно, за Романа Бондаренко", - завершил проповедь священнослужитель.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни людей собрались на святую мессу в католическом храме на площади Свабоды по убитому минчанину Роману Бондаренко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Минск расследовать смерть Бондаренко и сообщения о пытках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика