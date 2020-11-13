Источник материала: Sputnik Беларусь

Минчане несут цветы и свечи к народному мемориалу Романа Бондаренко. На "Площадь перемен", которая находится во дворе на Сморговском тракте – Червякова, тысячи цветов и сотни лампадок. Трансформаторная будка, которая после выборов президента стала символом протеста, увешана плакатами, рисунками и фотографиями погибшего. Количество людей, посетивших мемориал, сложно оценить.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. В Центральное РУВД был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, – которого впоследствии госпитализировали. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.