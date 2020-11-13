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Неожиданно! Похудевшую Волочкову перепутали с Дженнифер Лопес
14.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников: звезда приняла участие в съемках клипа и заслужила сравнение с поп-звездой Дженнифер Лопес.
Экс-солистка Большого театра поучаствовала в создании клипа музыканта Алексея Малахова. Балерина показала кадры бэкстейджа: фото из гримерки и разные образы - от учительницы до волшебной феи. Также звезда похвасталась результатами своей диеты на карантине.
© AP / Charlie Neibergall
В сети обсуждают новую публикацию похудевшей Волочковой: фолловеры Instagram рассмотрели все образы балерины и сравнили ее с Мадонной и Дженнифер Лопес.
Блондинка вышла на сцену в сверкающем наряде: золотистом мини-платье и блестящих ботфортах. Неожиданный образ Волочкова дополнила оригинальным головным убором из страз.
"Страстная королева"; "Клеопатра"; Как вы похудели!"; "Настенька, не признала вас, подумала - Мадонна"; "А я решила, что это Дженнифер Лопес", - прокомментировали подписчики.
Интересно, как на такое сравнение отреагировала бы Джей Ло. Кстати, недавно звезда в образе богини
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Не успели поклонники соскучиться по эпатажным выходкам блондинки, как "королева шпагата" удивила их резкими переменами в привычном образе.
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