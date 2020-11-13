Неожиданно! Похудевшую Волочкову перепутали с Дженнифер Лопес

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников: звезда приняла участие в съемках клипа и заслужила сравнение с поп-звездой Дженнифер Лопес.

Экс-солистка Большого театра поучаствовала в создании клипа музыканта Алексея Малахова. Балерина показала кадры бэкстейджа: фото из гримерки и разные образы - от учительницы до волшебной феи. Также звезда похвасталась результатами своей диеты на карантине.

В сети обсуждают новую публикацию похудевшей Волочковой: фолловеры Instagram рассмотрели все образы балерины и сравнили ее с Мадонной и Дженнифер Лопес.

Блондинка вышла на сцену в сверкающем наряде: золотистом мини-платье и блестящих ботфортах. Неожиданный образ Волочкова дополнила оригинальным головным убором из страз.

"Страстная королева"; "Клеопатра"; Как вы похудели!"; "Настенька, не признала вас, подумала - Мадонна"; "А я решила, что это Дженнифер Лопес", - прокомментировали подписчики.

Интересно, как на такое сравнение отреагировала бы Джей Ло. Кстати, недавно звезда в образе богини вдохновила фанатов.

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