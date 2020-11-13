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Путин подписал указ о плане обороны России на ближайшие пять лет
14.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ о введении плана обороны РФ на 2021-2025 годы, документ опубликован официальном портале правовой информации.
© Sputnik / Нэнси Сисель
"Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы", - гласит текст указа.
Согласно документу, план вводится в целях осуществления оборонных мероприятий.
План обороны – это комплекс документов для осуществления военного планирования. Содержание его является секретным. Предыдущий план обороны действовал с 1 января 2016 года до конца 2020-го.
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План подписывается раз в пять лет и вводится для осуществления военного планирования, а содержание его засекречено.
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