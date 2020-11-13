Путин подписал указ о плане обороны России на ближайшие пять лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ о введении плана обороны РФ на 2021-2025 годы, документ опубликован официальном портале правовой информации.

"Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы", - гласит текст указа.

Согласно документу, план вводится в целях осуществления оборонных мероприятий.

План обороны – это комплекс документов для осуществления военного планирования. Содержание его является секретным. Предыдущий план обороны действовал с 1 января 2016 года до конца 2020-го.

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