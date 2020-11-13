Видеофакт: Путину доложили о ходе миротворческой операции в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня состоялось совещание, посвященное ситуации в непризнанной НКР. Шойгу рассказал, что в день производится 25 вылетов с миротворцами.

"За трое суток совершено 73 самолеторейсов, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники", - уточнил Шойгу.

Он рассказал о развертывании наблюдательных пунктов на линии соприкосновения и планах размещения их на следующие дни.

Путин отметил, что вопрос возвращения населения Карабаха к мирной жизни является важным и актуальным на фоне разрушенной инфраструктуры и объектов культуры.

"В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - сказал глава государства.

В совещании, помимо Путина и Шойгу, участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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