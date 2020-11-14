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Всебелорусский слет студенческих отрядов проходит в Минске

14.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дресс-код – бойцовки и шевроны. В Минске проходит Всебелорусский слет студенческих отрядов. Церемония закрытия третьего трудового семестра собрала более полутысячи юношей и девушек со всех регионов страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Все лето они трудились на разных объектах. Помогали аграриям, возводили больницы, школы, были вожатыми в детских лагерях. Самый масштабный проект – Всебелорусская молодежная стройка в Островце.

Студенты трудились как на самой атомной электростанции, так и на городских объектах. Несмотря на пандемию, удалось собрать и совместный белорусско-российский отряд. Ребята работали на Минском заводе холодильников.

«Мастера похвалили всех наших ребят, что они быстро влились в работу. Они непосредственно собирали холодильники. В принципе все остались довольны. Сейчас так приятно всех видеть. По бирюзовым бойцовкам сразу видно, с кем работали. Хотят дальше развиваться и идти вперед», – говорит Кристина Хубулова, командир международного студотряда.

«Ребята получают уникальный опыт. Кто-то получает свою новую профессию. Допустим, ты поработал на стройке и научился что-то делать. Ребята приобретают дружескую связь, когда плечо к плечу трудятся. Каждый молодой человек понимает, как трудиться и как зарабатывать. И они это уже понимают со студенческой скамьи, поэтому во взрослую жизнь придут зрелыми», – уверен Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

На церемонии закрытия вручили переходящее знамя лучшему отряду. Оно досталось учащимся Полоцкого государственного университета.

Всего в студенческих отрядах летом работало более 23 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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Ребята собрались на церемонию закрытия третьего трудового семестра.
 
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