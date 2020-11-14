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Всебелорусский слет студенческих отрядов проходит в Минске
14.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дресс-код – бойцовки и шевроны. В Минске проходит Всебелорусский слет студенческих отрядов. Церемония закрытия третьего трудового семестра собрала более полутысячи юношей и девушек со всех регионов страны, сообщает телеканал «МИР 24».
Все лето они трудились на разных объектах. Помогали аграриям, возводили больницы, школы, были вожатыми в детских лагерях. Самый масштабный проект – Всебелорусская молодежная стройка в Островце.
Студенты трудились как на самой атомной электростанции, так и на городских объектах. Несмотря на пандемию, удалось собрать и совместный белорусско-российский отряд. Ребята работали на Минском заводе холодильников.
«Мастера похвалили всех наших ребят, что они быстро влились в работу. Они непосредственно собирали холодильники. В принципе все остались довольны. Сейчас так приятно всех видеть. По бирюзовым бойцовкам сразу видно, с кем работали. Хотят дальше развиваться и идти вперед», – говорит Кристина Хубулова, командир международного студотряда.
На церемонии закрытия вручили переходящее знамя лучшему отряду. Оно досталось учащимся Полоцкого государственного университета.
Всего в студенческих отрядах летом работало более 23 тысяч человек.
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Ребята собрались на церемонию закрытия третьего трудового семестра.
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