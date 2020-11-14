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Краски осени: радио «МИР» подвело итоги фотопроекта «Беларусь-Родина»

14.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Беларуси подвело итоги фотопроекта «Беларусь-Родина», сообщает «МИР 24».

Слушатели присылали яркие осенние фотографии на электронную почту. На протяжении всего конкурса ежедневно в эфире радиостанции выбирали по два фото дня. Всего было прислано более двух тысяч работ.

Финалистами стали 20 человек, а победителем – Наталья Клячина из Витебска. За лучший осенний снимок она получила мобильный телефон. Фото делали для семейного архива в городе Сенно.

«Мы часто любим туда ездить, гулять там. Увидели прекрасную природу и решили запечатлеть. Нам самим снимок понравился, и решили его послать», – рассказала Наталья Калячина.

Радио «МИР» одна из самых популярных радиостанций в Беларуси. Собственный объем вещания – 24 часа в сутки. Для слушателей диджеи готовят авторские проекты, шоу и рассказывают о самых последних новостях.



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Теги: Витебск
 
 
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