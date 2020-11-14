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От 545 долларов за метр. Вот как выглядит квартал с дешевым жильем для минчан в Смолевичах

14.11.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Смолевичах продолжается строительство жилого района для минчан: очередникам предлагают построиться еще в двух многоэтажках. Побывали в городе-спутнике и оценили, что здесь изменилось за последнее время.


Первое, что отметит для себя минчанин, пожелавший побывать в Смолевичах, — это масштабные дорожные работы на участке от Кургана Славы до спутника. Первая часть трассы уже готова: четырехполосная трасса добралась до деревни Новая Жизнь. Вторая часть пути еще активно строится, работы не приостанавливаются даже по выходным.

Сам микрорайон сейчас напоминает большой муравейник: снуют самосвалы, тяжелая техника ровняет холмы под строительство новых объектов.

За полгода здесь появились и готовые к сдаче здания. Например, вчера выдали ключи жильцам экспериментального пятиэтажного дома.


В чем суть эксперимента? В том, что право построить квартиру в нем получили все столичные очередники, независимо от места в очереди, а цена квартир в них была значительно ниже рынка (всего 610 долларов за квадрат). Желающих было предостаточно: конкурс составил почти четыре человека на квартиру. Тем не менее стройка позволила построить жилье тем очередникам, у которых не было перспектив сделать это в Минске в обозримом будущем.



Пятиэтажку строил МАПИД, заказчиком выступил УКС Миноблисполкома. Интересно, что сам дом был готов уже в августе и госСМИ в репортажах говорили о сдаче дома в эксплуатацию как о свершившемся факте. Однако на деле по непонятным причинам дом долгое время не заселялся. Вчера владельцы квартир в ожидании ключей рассказали, что сейчас дело за несколькими подписями в акте ввода в эксплуатацию.



Немного о доме. В нем 192 квартиры, 9 подъездов, 5 этажей. Парковка автомобилей вынесена из двора на внешний периметр, внутри двора большая детская площадка, мощенные дорожки. Уже посажены деревья, кусты, газоны — благоустройство на вполне современном уровне.


До конца этого года обещают начать строительство еще двух домов для минских очередников. Заказчик строительства — УКС Мингорисполкома. Подрядчик — МАПИД. Это будет два дома по 6−8 этажей.

Один дом (№ 4 по Генплану, серии М464-У1) — на 112 квартир с отделкой, в котором в том числе 3 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 53 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных. Ориентировочная стоимость метра — 1400 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года. Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).


Экспериментальный дом — внизу карты. Фото: minsk.gov.by.

Второй дом (№ 5 по Генплану, М464-У1) — на 73 квартиры с отделкой, в котором в том числе 22 однокомнатных, 35 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость строительства метра — 1550 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.

В новом квартале центральные улицы четырехполосные, с бетонным покрытием.


А этот дом (на фото ниже) некоторое время считался долгостроем — строили его из панелей Борисовского ДСК. Стройка шла очень вяло, ключи от своих квартир жильцы получили с задержкой длиною в год.


Рядом строятся дома из кирпича, и темпы значительно выше.


Школа в микрорайоне будет больше всех остальных в городе. Обещают, что в ней будет свой бассейн, который станет первым в городе.


Рядом со школой построен детский сад. Визуально он уже полностью готов к работе. Строит отметить, что рядом есть парковка, аллея с высаженными деревьями и газоном.


Вполне вероятно, что дети жильцов экспериментального дома уже в этом году будут ходить в новый садик. Школьников новая школа примет, вероятно, уже в следующем сентябре.

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Теги: Минск
 
 
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Побывали в городе-спутнике и оценили, что здесь изменилось за последнее время.
 
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