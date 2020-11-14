«Чтобы обойти лужу, надо выходить с тротуара под колеса авто». Дорожные «шедевры» сервиса «Ямы Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Грязь и лужи — вот во что превратились некоторые белорусские дороги и улицы, которыми давно не занимались коммунальники или делали это на «отстань». За прошедшие недели в сервис «Ямы Беларуси» пришло очень много фотофактов, демонстрирующих недоделки специалистов по дорогам.

Пинск, улица Брестская, 43. Такая «озерная» гладь каждый раз разливается во дворе после дождя.





Могилев, улица Космонавтов, 17. Читатель пишет, что во дворе надо перемещаться на автомобиле-амфибии, потому что добраться домой не намочив ноги — это квест. Под водой толстый слой грязи, поэтому в короткие периоды пересыхания «водоема» также требуется спецподготовка и растяжка.





Городской поселок Смиловичи, улица Полевая, д. 15. По такой дороге путь домой будет очень долгим.





Минская область, Любанский район, деревня Костюки, улица Трудовая. Каждый раз после дождя переплыть это болото можно лишь на лодке. Путь к цивилизации отрезан.





Пристоличье — Боровляны, переулок Школьный. Посмотрите и оцените, как организована зебра.





Гомель, Речицкий проспект, 79. Уж никак не предполагали, что областной центр может «похвастаться» такой дорогой и огромной ямой.





Брестская область, Лунинецкий район, деревня Яжевки. По такой дороге ни проехать, ни пройти.





Любань, улица Калинина. Читатель сообщил, что после дождя и земляных работ для людей нет другого варианта, чтобы обойти лужу — приходится ходить по проезжей части. Коммунальники, ГАИ, власти — ау, ждете, пока пешехода «прокатят» на капоте?





Минск, улица Мележа, 3. Читатель сообщил, что парковка принадлежит ГХУ Администрации президента. Полгода люди писали письма, просили заделать ямы, которые по колено. В конце концов их заделали, но как…





Минская область, деревня Пралески. Уже несколько лет дорога в населенном пункте в таком состоянии. То ли идти по ней надо, то ли скользить, как на коньках.





Гомельская область, Калинковичи, улица Волгоградская, 40. На перекрестке огромная лужа.





Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам . Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».