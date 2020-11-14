БДИПЧ ОБСЕ призвало белорусские власти выполнять свои обязательства в рамках организации

Выполнять свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвало белорусские власти Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.





В заявлении, распространенном пресс-службой БДИПЧ, содержится призыв положить конец безнаказанности виновных в нарушении прав человека, в том числе в смертях, и привлекать их к ответственности, пишет БелаПАН.

Бюро обеспокоено продолжающимся чрезмерным применением силы правоохранительными органами, массовыми задержаниями «в подавляющем большинстве мирных протестующих», ростом числа уголовных обвинений в отношении протестующих, а также задокументированными фактами применения пыток и жестокого обращения в местах заключения, в том числе сексуального насилия. Это сопровождается возрастающим давлением на адвокатов и угрозами праву на справедливый суд, отмечается в заявлении. Речь, в частности, о планах по ограничению доступа общественности к судебным процессам и сокрытию личности свидетелей обвинения от обвиняемых.

Отмечается, что за три месяца после президентских выборов тысячи людей были произвольно задержаны за использование своего права на свободу мирных собраний, приговорены к административному аресту и оштрафованы на непропорциональные суммы. При этом в заявлениях властей содержатся призывы к новым судебным преследованиям и ужесточению наказания протестующих.

БДИПЧ «глубоко сожалеет», что по жалобам на пытки и другие виды жестокого обращения не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Бюро в очередной раз предлагает властям страны поделиться своим опытом и инструментами, чтобы помочь укрепить права человека и демократические институты во имя будущего всех граждан.