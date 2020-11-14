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Принцессы размера «плюс». Блогеры запустили бодипозитивный флешмоб

14.11.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все девочки читают в детстве сказки о принцессах. И в определенный период жизни кто-то мечтает такой принцессой стать. Популярные инфлюэнсеры, проповедующие идеи бодипозитива, накануне Хеллоуина запустили в Instagram флешмоб #PlusSizePrincessProject направленный на то, чтобы показать: принцессой может стать любая девушка вне зависимости от размера ее одежды.

Вот что пишет автор этого флешмоба, блогер Natasha Polis: «Мы занимаем в пространстве больше места, чем большинство женщин, но наши большие тела почти не представлены в СМИ. Если бы в моем детстве были женщины с нормальными, не канонически худыми телами, на которых я могла бы равняться, это могло бы сотворить чудо с моим чувством собственного достоинства.

Вот наш ответ этой ситуации: 21 девушка-блогер оделись своими любимым Диснеевскими принцессами накануне Хеллоуина и показали, что принцессой может быть любая из нас.

И, кстати, костюмы размеров „плюс“ не так-то легко найти, в основном нам приходилось делать их самостоятельно. А ведь мы тоже хотим веселиться и наряжаться на праздники».

Вот какие образы получились у участниц этого флешмоба.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natasha Polis (@tashapolis) on Oct 28, 2020 at 10:47am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hunter McGrady (@huntermcgrady) on Oct 28, 2020 at 8:07am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephanie (She/Her) (@madebymagic_designs) on Oct 28, 2020 at 3:54pm PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by monica kim (@monicakim.jpg) on Oct 28, 2020 at 8:46am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alysse Dalessandro Santiago (@readytostare) on Oct 28, 2020 at 8:11am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sarah tripp (@sassyredlipstick) on Oct 28, 2020 at 8:39am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ᴇʟʟᴇ ᴠᴀʟᴇʀᴀ (@ellevalera) on Oct 28, 2020 at 12:07pm PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z O I E

 
 
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Для тех, кто хочет поиграть в принцессу, но почему-то стесняется
 
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