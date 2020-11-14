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Принцессы размера «плюс». Блогеры запустили бодипозитивный флешмоб
Источник материала: Tut.by
Все девочки читают в детстве сказки о принцессах. И в определенный период жизни кто-то мечтает такой принцессой стать. Популярные инфлюэнсеры, проповедующие идеи бодипозитива, накануне Хеллоуина запустили в Instagram флешмоб #PlusSizePrincessProject направленный на то, чтобы показать: принцессой может стать любая девушка вне зависимости от размера ее одежды.
Вот что пишет автор этого флешмоба, блогер
Вот наш ответ этой ситуации: 21 девушка-блогер оделись своими любимым Диснеевскими принцессами накануне Хеллоуина и показали, что принцессой может быть любая из нас.
И, кстати, костюмы размеров „плюс“ не так-то легко найти, в основном нам приходилось делать их самостоятельно. А ведь мы тоже хотим веселиться и наряжаться на праздники».
Вот какие образы получились у участниц этого флешмоба.
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