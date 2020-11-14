Это катастрофа! Самые провальные помолвки и свадьбы звезд

Источник материала: Tut.by

Если у тебя миллионные гонорары, миллионные же толпы поклонников и мировая слава, кажется, отношения и должны быть как американские горки. Но приносит ли это хоть какое-то удовольствие или, скорее, ощущение катастрофы? Сегодня вспоминаем самые катастрофические помолвки и свадьбы звезд.

Энн Хэтэуэй и Рафаэлло Фольери

Эта история сама по себе стоит если не сериала, то отдельного фильма.





О своем возлюбленном — очаровательном итальянском миллионере и благотворителе, Энн говорила: «Он просто божественный». Их общие друзья говорили, что Рафаэлло для Энн — настоящая стена, всегда поддерживает и опекает ее. Они начали встречаться в 2003 году и в глянцевых журналах все выглядело идеально. Она — молодая красивая актриса, он — молодой миллионер, они много путешествуют и занимаются благотворительностью. Уже после того, как Фольери был обвинен, поползли слухи о том, сколько денег семья Рафаэлло вложила в раскрутку Хэтэуэй. Но до 2007 года они были одной из любимых пар таблоидов со всего мира. Все ждали, что пара вот-вот объявит о помолвке, но тут разразился скандал.





Отец Рафаэлло Фольери занимался в числе прочего строительным бизнесом, в частности построил виллу для Берлускони. Тогдашнему главе правительства Италии все так понравилось, что семья Форелли получила подряд на строительство еще 50 вилл в курортном регионе. Интересно, что строительство продолжалось даже тогда, когда и отец, и сын Фольери уже были обвинены и отбывали свои тюремные сроки.

Возлюбленного Энн Хэтэуй обвинили в мошеннических схемах, хищении 50 миллионов долларов из Фонда помощи католическим церквям, членом правления которого была и Энн. Итальянская пресса писала, что Рафаэлло также занимался мошенническими продажами земель, принадлежащих Ватикану, а также махинациями с ценными бумагами. По одной из версий Энн для Рафаэлло выступала просто красивой ширмой его некрасивого бизнеса. Однако сама актриса была в ужасе. Оказаться в центре такого грязного скандала: в ходе судебных разбирательств были приобщены к делу и обнародованы даже личные дневники Хэтэуэй, — не самое лучшее развитие событий для голливудской звезды с безупречной репутацией.





Фольери получил 4,5 года тюрьмы. За все это время Энн навестила его один раз, чтобы объявить, что их отношения закончены. За это время она познакомилась и обручилась со своим нынешним мужем — Адамом Шульманом. После освобождения Фольери заявил: «Я желаю ей удачи, она помолвлена ​​с новым парнем, это здорово. У меня нет никаких плохих чувств к Энни, и я надеюсь, что она счастлива».

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

В том, что эта пара распалась буквально накануне свадьбы, стоит во многом винить желтую прессу.





Они начали встречаться в 2002 году, познакомившись на съемках фильма «Джильи». На тот момент Лопес была, пожалуй, одной из самых популярных женщин в мире, своеобразной Мадонной начала нулевых. Это была ее эпоха, а Аффлек в этот момент переживал не самые лучшие карьерные времена. Пресса мгновенно окрестила их пару «Беннифер» и, казалось, все писали только о них, причем Аффлек все сильнее уходил на второй план. И тут вышел клип на песню «Jenny from the block», который стал своеобразным описанием сути их отношений.

По сюжету Дженнифер и Бен ведут гламурную жизнь, шопинг, яхты, все очень красиво, и в какой-то момент Бен целует Дженнифер в попу. Попу, которая сама по себе была иконой, фетишем и частью тела, которую ее обладательница застраховала на миллион долларов. Казалось бы, что в этом такого: я люблю эту женщину и целую ее, куда нам обоим нравится, но нет. Пресса все выставила таким образом, что, казалось, после этого видео на карьере Аффлека можно ставить крест.

Все писали только о том, как глубоко под свой каблук Лопес загнала Аффлека, и издевались над ним самыми изощренными способами. В разгар этой ситуации должна была состояться их свадьба, которую заранее называли «свадьбой века». Она отменилась буквально за один день. Вначале писали, что инициатором выступила Лопес, но на самом деле нервы не выдержали у Аффлека.

Сразу после громкой новости оба залегли на дно. Аффлек довольно быстро начал встречаться с актрисой Дженнифер Гарнер, а Лопес через несколько лет вышла замуж за своего давнего поклонника Марка Энтони. Но и новые отношениях и у Бена, и у Дженнифер вскоре были расторгнуты.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

История любви этой пары сначала тоже была похожа на красивую сказку. Майли было 17 лет, она была звездой Disney Channel, любимицей Америки, а Лиам только что переехал из Австралии и не до конца понимал, насколько популярна его новая знакомая.





Познакомились они в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня» и вскоре вышли на красную дорожку «Оскара» как пара. Сценарист «Последней песни» Николас Спаркс вспоминал: «Я бы назвал их роман „4 минуты“. Ровно столько понадобилось, чтобы Лиам и Майли вскружили друг другу голову».

В период с 2009 до 2012 года все, что было связано с Майли, рвало чаты, рейтинги и бюджеты. Ее альбом стал трижды платиновым, ее концертное видео побило рекорды популярности, и в любой лавчонке можно было купить что-то относящееся к Майли или с изображением Майли. В 2012 году на пальце Майли появилось кольцо с бриллиантом, и вскоре она подтвердила, что они с Лиамом обручены. В течение следующего года пара будет то объявлять о расставании, то сходиться снова, в итоге роман будет официально завершен, а Майли сконцентрируется на музыке и своем радикально новом образе.

В 2013 году Ханна Монтана превратится в свою полную противоположность. Выйдет клип на песню Wreking ball, певица сменит концертные платья на концертные трусы и даст свои самые скандальные концерты.

«Теперь каждый раз, когда ты, кусок д*****а, будешь садиться в машину и включать радио, там будет играть моя песня. От нее нельзя будет скрыться. Знаешь, я офигительно сейчас себя чувствую. А всем, кто разбил мне сердце, а особенно одному конкретному, я говорю — отвалите!» — скажет она о клипе и песне Wreking ball. И видео, и текст этой песни очень откровенны. Майли поет о том, как боготворила Лиама, что никогда не любила так сильно, что он сломил ее, а она всегда будет в нем нуждаться. На данный момент у этого видео больше миллиарда просмотров.

Пока Майли штормило, Лиам снимался в «Голодных играх», забрал из приюта собаку и вел размеренную жизнь идеального австралийского мальчика. За все это время ему даже не приписали ни одного серьезного романа.

И уже 2016 год они опять встретят вместе. Майли даже набьет на плече татуировку с изображением Vegemite — любимого национального австралийского блюда Лиама. В интервью Майли будет рассказывать, что время безумия прошло, что она рада воссоединиться с любовью своей жизни и что они опять помолвлены.

В декабре 2018 г. они тайно поженятся. Через несколько дней после церемонии Майли выложит в инстаграм фотографию со свадьбы с лаконичной подписью «Десять лет спустя…».

К сожалению, спустя 8 месяцев этот брак закончится.

Инсайдеры будут говорить: «Майли и Лиам никогда не были на одной волне в важных вопросах. Все было отлично только на снимках в светской хронике. А в жизни у них было очень много проблем». Но позже появится версия, что Лиам не смог перенести неверности Майли и ее отношений с женщинами. После того, как папарацци засняли Майли, целующуюся со своей новой подругой Кейтлин Картер, Лиам подал на развод. «Он думал, что они могли выйти из этой ситуации, но все эти фотографии с ней и Кейтлин просто добили его. Лиам из очень консервативной семьи, и его родные были ошарашены увиденным», — расскажет близкий друг пары.

Стоит отметить, что Сайрус никогда не скрывала своей бисексуальности и сразу после свадьбы в одном из интервью рассказала следующее: «Думаю, многих удивляет, что я вышла замуж. Но мои отношения — нечто уникальное. Не хочу вдаваться в подробности. Не знаю, смогла бы ли вообще публично обсуждать такое, потому что у нас все сложно, современно и по-новому — мне кажется, люди нас просто не поймут. Но неужели кто-то думает, что раз я вышла замуж, то теперь стою у плиты в чертовом фартуке и готовлю ужин? Да, я в гетеросексуальных отношениях с мужчиной, но меня по-прежнему сексуально привлекают женщины. Знаете, многие люди становятся вегетарианцами ради ЗОЖа, но бекон от этого не перестает быть менее вкусным…»

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Свадьба звезды реалити-шоу и звезды баскетбола по праву вошла в список самых шикарных, а их брак — в список самых коротких. Супруги развелись спустя 72 дня после церемонии бракосочетания.





Роман Криса Хамфриса и Ким Кардашьян начался в 2010 году, а 20 августа 2011-го влюбленные поженились. Не сделать шоу из этой свадьбы было просто невозможно. Канал Е! транслировал церемонию в прямом эфире, а журнал People выкупил права на эксклюзивную съемку за 1,5 миллиона долларов. На церемонии присутствовало около 400 гостей, а пара заработала на свадьбе примерно 10 миллионов долларов на двоих. За последующие 72 дня семейной жизни они заработали еще 8 миллионов за эксклюзивные репортажи и интервью.

До сих пор непонятно, была эта свадьба «по любви» или исключительно громким шоу, спродюсированным матерью Ким — Кейтлин Дженнер. И если на Ким длительный двухлетний развод не оказал существенного влияния, то Крис Хамфрис часто признавался, что этот брак стоил ему самоуважения и в конечном счете — карьеры.