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Посольство США: Соединенные Штаты потрясены ужасными обстоятельствами смерти Романа Бондаренко

14.11.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают белорусские власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Беларуси.


Фото: TUT.BY

«Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском. Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим его утрату.

Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться. Мы еще раз призываем власти Беларуси предоставить белорусскому народу его право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать обращения своему правительству. Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее», — говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства.

Накануне прекратить насилие и вступить в диалог с гражданским обществом официальный Минск призвал госсекретарь США Майк Помпео.
 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают белорусские власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных....
 
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