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Видеофакт: золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще
Источник материала: Партизан
Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.
YouTube / Naust Eco Station
Животное попало на видео фотоловушки в пятницу 6 ноября в районе деревни Кухня. Это первая регистрация данного вида на территории Налибокской пущи,
Официально золотистый шакал был внесен в официальный список млекопитающих Беларуси в 2018 году – тогда зверь был добыт на охоте в Кобринском районе.
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Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.
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