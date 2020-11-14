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Видеофакт: золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще

14.11.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.


YouTube / Naust Eco Station

 

Животное попало на видео фотоловушки в пятницу 6 ноября в районе деревни Кухня. Это первая регистрация данного вида на территории Налибокской пущи, пишет sputnik.by

 

Официально золотистый шакал был внесен в официальный список млекопитающих Беларуси в 2018 году – тогда зверь был добыт на охоте в Кобринском районе.

 

 
 
 
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Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.
 
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