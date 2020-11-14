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Шенгенская зона: без контроля на внутренних границах

14.11.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейская комиссия до конца ноября планирует провести первый «Шенгенский форум» в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По словам г-на Виганда, перед ЕС стоит задача сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах, пишет officelife.media

 

Вместе с тем напряженность и кризисы в Шенгенском пространстве требуют реагирования. Европейские чиновники уже рассмотрели основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства.

 

Они предлагают усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств —  членов ЕС, взаимосвязанную европейскую систему управления границами, усиленную поддержку со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

 
 
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Европейская комиссия до конца ноября планирует провести первый «Шенгенский форум» в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Об этом сообщил официальный...
 
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