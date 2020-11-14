|
Шенгенская зона: без контроля на внутренних границах
Источник материала: Партизан
Европейская комиссия до конца ноября планирует провести первый «Шенгенский форум» в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
По словам г-на Виганда, перед ЕС стоит задача сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах,
Вместе с тем напряженность и кризисы в Шенгенском пространстве требуют реагирования. Европейские чиновники уже рассмотрели основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства.
Они предлагают усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств — членов ЕС, взаимосвязанную европейскую систему управления границами, усиленную поддержку со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская комиссия до конца ноября планирует провести первый «Шенгенский форум» в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Об этом сообщил официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)