Amnesty International требует расследовать гибель Романа Бондаренко

Международная правозащитная организация Amnesty International требует расследовать гибель белоруса Романа Бондаренко. Заявление об этом директора бюро организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс распространила ее пресс-служба.





«Власти Беларуси продолжают править с помощью террора, преследуя несогласных, используя насилие и бросая людей в тюрьмы. И тем не менее мы обращаем к ним требование немедленно начать скорейшее, беспристрастное и тщательное расследование убийства Романа Бондаренко с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. Пока вместо этого они заявляют, что его избили «обеспокоенные граждане», — говорится в заявлении.

По мнению Стразерс, «нет никаких сомнений в том, что Роман, как и сотни других, был избит сотрудниками силовых структур». «И вместо того, чтобы доставить его в больницу, полиция задержала его. Неизвестно, что произошло, пока он находился под стражей, но на следующий день он скончался в больнице», — отметила она.

Представитель организации призвала «положить конец этому террору и разоблачить всех виновных в совершении этих преступлений». «Если этого не произойдет, это означает, что силы безопасности под командованием президента Александра Лукашенко будут продолжать применять самую ужасную тактику репрессий — беспощадные пытки и даже убийства — против собственного народа», « считает Стразерс.

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщало, что по факту инцидента проводится проверка.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

После известия о смерти Романа Бондаренко на «площади Перемен» и в других местах Минска и страны люди стали собираться и зажигать свечи в память о нем.

13 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту памяти о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).

По данным правозащитников, в столице и других городах задержано не менее 48 человек (данные на 0.20 14 ноября).

Вчера во время интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего и заявил, что лично поручил генеральному прокурору Андрею Шведу расследовать гибель Романа Бондаренко. Он утверждает, что погибший был пьян.

Расследовать смерть молодого человека (Роману Бондаренко был 31 год) призвал верховный комиссариат ООН по правам человека. ЕС в связи с его смертью заявил о готовности ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси.