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Территорию Беларуси накрывает фронтальный раздел

14.11.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

14 ноября погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

Территорию Беларуси накрывает фронтальный раздел

По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах сгустится туман.

Утром по северо-восточной половине местами слабый гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный 4-9 м/с.

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков более 90%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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14 ноября погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
 
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