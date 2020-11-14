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Территорию Беларуси накрывает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
14 ноября погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
По прогнозу синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах сгустится туман.
Утром по северо-восточной половине местами слабый гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный 4-9 м/с.
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14 ноября погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
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