ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

14.11.2020 08:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сергей и Ирина Бондарович — люди той удивительной «касты», для которой сложно найти название в русском или белорусском языке. Вот кто они — изобретатели, бизнесмены, дауншифтеры, мечтатели, пассионарии? Точного ответа у нас нет, но именно благодаря Сергею и Ире дети из особенной, 188-й минской школы, не различающие свет и тень, не знающие, как выглядят лица их родителей, никогда не пробовавшие цвет моря, — одним словом, дети, которые не могут видеть, стали… рисовать. Это история о взаимности, человечности и том, что жизнь всегда побеждает. А еще о Ване, Яне и Соне.

«Есть машина, дом, путешествия… А что дальше?»

Ирина Бондарович: Мы почти десять лет вместе. Создали собственное диджитал-агентство, занимались рекламой, сайтами. Офис, пятнадцать сотрудников — в общем, нормальный бизнес по белорусским меркам. А знаете, как все началось? Мы были молодыми специалистами-маркетологами, зарабатывали долларов триста в месяц. Хватало на съемную квартиру и покушать. И тут тест на беременность показал две полоски… В тот момент это был конец света. Я собиралась строить карьеру, идти на повышение… Помню, ревела, а Сергей меня успокаивал: не плачь, ты будешь директором, у нас будет своя фирма. Так и получилось.

Сергей Бондарович: На самом деле я достаточно авантюрный человек. Легко принимаю решения. Сложности меня не пугают. Всего можно добиться, главное — делать, не сидеть на месте. Идея создать свою компанию была у меня еще с института. То, что я буду отвечать за жену и ребенка, стало хорошей мотивацией: у меня есть семья, и о ней нужно заботиться.

И. Б.: Все резко полетело, закружилось. Мы были захвачены идеей и работали сутками.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

С. Б.: Начало было веселым, да. По меркам белорусских веб-студий мы были на хорошем уровне: и клиенты приличные, в том числе из России, и деньги неплохие, которые позволили самим с нуля построить этот дом.

И вот мы построились. Базовые потребности закрыты: машина есть, место, где жить, — тоже, напутешествовались… А что дальше?

И. Б.: Деньги ради денег — это не наш вариант. Семь лет мы занимались бизнесом. И в какой-то момент это превратилось в рутину: однотипные, неинтересные задачи. Живешь, чтобы работать. Начинает пропадать вдохновение. А ведь мы люди идейные!

Кроме того, пятнадцать подчиненных — это большая ответственность. В какой-то момент мы продолжали работать, просто чтобы платить людям зарплату, а не ради удовольствия. Собственный бизнес — это история, когда ты не можешь сказать: «Извините, мое рабочее время закончилось». Вопросы могут решаться в десять, одиннадцать вечера. Любые «косяки» ты закрываешь собой. Постоянно в работе, без выходных и перерывов. Даже на отдыхе продолжаешь следить за тем, что происходит. И загоняешь себя, загоняешь, загоняешь…

С. Б.: У человека должна быть цель, к которой он идет. Иначе жизнь не интересна. И на тот момент цель закончилась. Она была достигнута: свой бизнес, семья, двое детей, дом к 30 годам. Это льстило. Но мой девиз — Don’t try to stop («Не пытайся остановиться»), я даже тату такое набил. Поэтому полтора года назад мы закрыли бизнес. Пришлось искать новую цель.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

«Гедымин коричневый и котлета коричневая»

И. Б.: Итак, мы решили, что нужно что-то в жизни менять, — и завели двух коз. Начали делать сыры. Это было хорошее переключение после того сумасшедшего ритма: выходишь из дома утречком, берешь коврик, солнце светит, длинноухие милахи пасутся рядом, на душе спокойно… Но делать из этого бизнес в промышленных масштабах мы не стали.

С. Б.: Решили: приятный опыт, отдохнули, хорошо провели время с козами — и хватит. Так у меня появилось много свободного времени, а бездельничать я не люблю.

На идею соединить звук и цвет меня натолкнул старший сын, Вадим. У него синестезия — особенность сенсорной системы, когда, например, цифры или буквы воспринимаются окрашенными. Сигнал попадает не в одну область мозга, а сразу в несколько. Это не болезнь и не нарушение, не преимущество и не недостаток. Просто особенность.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

И. Б.: Как это выяснилось. Ехали мы с Вадимом в машине и вспоминали белорусских князей. Заговорили о Гедымине. И ребенок (он тогда только в младшую школу пошел) говорит: «Гедымин? Да он как котлета».«Что? Какая котлета?»«Гедымин коричневый и котлета коричневая».«Почему?» Начали разговаривать, и оказалось, что у сына буквы и слова (а еще некоторые звуки, например школьный звонок) раскрашиваются в разные цвета, когда он их видит. Вадим удивился, что у других буквы — черные.

С. Б.: Идея, что звук может преобразовываться в цвет, показалась мне достаточно интересной. Я начал думать, как ее можно применить. А если перевернуть? Цвет — в звук. Эта идея сразу легла на незрячих: они могли бы услышать цвет. Ведь все, что у них есть, — это трость и возможность пощупать руками. Цвéта они не знают. Так я придумал «Ліхтар», и мы открыли изобразительную студию «Белоника Арт» для незрячих детей.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

«Важно, чтобы в них поверили»

И. Б.: Студия — это не просто возможность порисовать. Ведь что происходит с незрячими детьми после школы? Кто-то становится массажистом или устраивается на фабричный конвейер, но большинство начинают жить на пособие и общаться только с родителями. Да, вроде бы сейчас очень много приспособленных гаджетов… Но все они стоят денег. Одна только специализированная программа для компьютера — больше 5000 рублей. Принтер Брайля — 6000 рублей. Купишь их на пособие? На мамину пенсию? Нет. В итоге эти выросшие дети перестают общаться с людьми, замыкаются и не выходят из дома. Это очень грустно.

Кроме того, у мальчиков и девочек из нашей студии нет возможности много общаться со сверстниками, их круг очень замкнут. Они добрые, честные, хорошие, чистые, неиспорченные — из них вырастут замечательные люди. Но прямо сейчас у этих людей нет шансов впереди… Нет возможности устроиться на нормальную работу, заниматься чем-то, творить. Многие отчаиваются.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

С. Б.: Из-за того, что дети не видят, они очень осторожны. Двигаются с опаской, боятся что-то задеть: не дай бог оно окажется горячим, уколет или упадет, разобьется. И эта осторожность прорастает так глубоко внутри, что незрячие дети боятся пробовать новое.

Помню, мы ходили из класса в класс: «Приглашаем в нашу бесплатную студию рисования». Все, что слышали в ответ: «Ой, это что-то новое? Я не пойду». Когда начинали в сентябре, было очень много скепсиса и у детей, и у родителей.

Сейчас все иначе: дети берут «Ліхтар», прикладывают, идет звук — у них на лице сразу появляется улыбка. «Ліхтар» определяет цвет с помощью датчика и включает определенный звук. Незрячие дети не могут читать, зато слышат: вот эта мелодия — красный, эта — синий, та — желтый и так далее. Я спаял «Ліхтар» сам, написал приложение и прошивку для железа. А мелодии для устройства сочинила руководитель хора БГУ Татьяна Улова.






И. Б.: Все наши ученики не видят с рождения. Им сказали, конечно, что трава — зеленая, а небо — синее. Но это пустые слова… Вот что такое желтый для них? Запах пшеничного поля, тепло солнца на коже, мягкость цыпленка. Пусть они никогда не увидят желтый, но смогут создать эмоции.

С. Б.: Глобальная идея нашего проекта — выйти на искусство. Сделать так, чтобы дети, а впоследствии взрослые могли творить, стать художниками, сделать это своей профессией. Продавать картины и зарабатывать. Мы хотим создать арт-пространство для незрячих в разных городах страны. Сейчас готовимся к первой выставке — 20 декабря в галерее «Арт-Беларусь» в Минске.

И. Б.: Эта идея нас захватывает. От занятий с детьми, от общения — такая волна позитива! Ты как наркоман, подсаживаешься на это. (Смеется.)

С. Б.: Та самая цель. Большая идея, к которой можно идти.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

И. Б.: Буквально вчера одна мама написала: «Спасибо! Вечерами мы теперь говорим о живописи». А другая: «Когда ты мама такого ребенка, постоянно думаешь: что же будет после школы? Живешь с этой мыслью. Неужели наконец появился шанс на что-то хорошее?» Такие вещи очень мотивируют.

С. Б.: Люди пишут в личку: «Как помочь?» Подпишитесь в соцсетях, детям будет приятно. Казалось бы, ну что там — лайки… А мы каждый раз перед началом урока зачитываем комментарии из Instagram — видели бы вы, как они радуются.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от BelonicaArt (@belonica.art)

Мы финансируем проект за свои деньги, ведь многие ученики не могут позволить себе дорогие холсты, краски, оплату занятий. И пускай большинство ребят вовсе не из состоятельных семей — важно, чтобы в них поверили.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

«Иногда смотрят: мальчик, ты что, слепой? Обидно, знаете ли»

188-я школа ничем не выдает себя, разве что поручни вдоль стен отзываются тихим тревожным звоночком где-то на задворках сознания. Позже этому находится ответ: все ученики здесь — незрячие или слабовидящие. Тринадцать человек в классе — это и есть студия рисования Бондаровичей. От детей, которые не различают день и ночь, ждешь как минимум драмы в голосе — напрасно. Эти ребята, как и все остальные в 13 лет, живут интернетом, «ютубчиком», подкастами. И отличным чувством юмора вдобавок.

— В моем седьмом классе учится семь человек, — рассказывает Ваня Протосовицкий. — Все как в стандартной школе. И так же, блин, сложно. Особенно алгебра! Даже не напоминайте…

Я не вижу с двух месяцев. Думаете, я что-то помню из этих первых недель? (Смеется. — Прим. Onliner.) Если честно, портреты людей я не могу представить. Как выглядит наша преподавательница, Ира? Или моя мама? Если честно, не знаю. Мама наверняка красивая.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

— Уже думал о том, что будет после школы?

— Конечно. Если буду зрячим — а я в этом уверен, — то хочу, как и папа, стать мастером по ремонту автомобилей. Я был в Италии на осмотре, мне сказали, что через пять лет будут делать операции и вроде как вставлять электронный протез — хрусталик. Поверьте мне, через пять лет медицина ох как вперед улетит! Особенно в Европе. А вы меня записываете на видео или фото? Дайте потрогать камеру. Это что, Olympus? Ага, японское качество, к нему есть доверие. А у вас старый iPhone?

— Да. А как ты понял?

— У новых клавиши стучат иначе. Старые — вот так: «Т-т-т», — а новые: «К-к-к». И еще звук блокировки, вот послушайте: «Кч-ч-чх-х-х».

— В соцсетях плотно сидишь?

— В основном в YouTube. Я на многие каналы подписан. Во «ВКонтакте» пользуюсь голосовым вводом. Не голосовыми сообщениями — это разные вещи. У меня стоит TalkBack на телефоне, а еще Voice Assistant для Samsung.

У меня был YouTube-канал, назывался «Мегатачка». Думаю, название говорит само за себя. Я ж увлекаюсь автомобилями, люблю слушать звук: что скрипит, что не скрипит, как дверь закрывается… Сначала меня хейтили: «Ты криво снимаешь!» — а потом канал вообще удалили. Тогда мне друг подсказал: перейди в Telegram, делай аудиоподкасты. Поподкастил я какое-то время в «телеге», мне это показалось удобным: можно вообще не заботиться, как мобилку держать. Главное, чтобы шуршаний не было. Когда я выложил во «ВКонтакте» обзор на автомобиль Kia Optima, такой ажиотаж пошел, 103 подписчика! Потом я снова вернулся на YouTube, снял два видео… Но, если честно, мотивации особо нет. Да и, сами понимаете, автомобиль редко кто даст для обзора. Вот, может, вы меня смотивируете.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

— Ваня, как правильно к тебе обращаться? «Незрячий человек» или «человек с особенностями зрения» — это окей? А «слепой» — обидно?

— Обидно. Знаете, иногда смотрят вот так с осуждением: «Мальчик, что с тобой? Ты что, слепой, что ли?» Ну такое… Помню случай. Захожу со старшим братом в автобус, который идет от Центрального автовокзала до Национального аэропорта Минск (я, кстати, на самолетах 28 раз налетал, может, для вас это и не много). Так вот, сидит водитель. Я двигаюсь вперед, щупаю кресла руками — «тынь-тынь-тынь» — ищу местечко свободное. А водитель — брату: «Он что, придуривается?» Ну обидно как-то. Но такое бывает очень редко. Чаще всего вообще не обращают внимания.



Яне Смирновой 13 лет, и она не менее амбициозна, чем Ваня:

— Я родилась незрячей. Никто не знает, почему так. Пять лет подряд я ездила на операции в клинику в Уфе. Врачи говорят, что у меня появилось светоощущение, но я сама не различаю, когда светло, а когда темно. Других людей я примерно представляю по голосу. Когда обнимаю, могу почувствовать человека. Но не буду же я на улице к незнакомым людям с обнимашками приставать (смеется. — Прим. Onliner).

У нас большая семья: мама, папа, бабушка, дедушка, младший брат и собака — доберман. Дома я хорошо сама ориентируюсь, за ручку меня никто не водит. На iPhone у меня есть VoiceOver — это программа, похожая на TalkBack, которая все озвучивает. Смотреть фильмы я, конечно, не могу. Но могу слушать. Если много диалогов, то примерно догадываюсь, как развивается сюжет. А еще сейчас есть кино с тифлокомментариями: закадровый голос комментирует, что происходит, например «впереди большой темный лес» или «дверь открылась».

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

Два года, с 2016-го по 2018-й, я жила в Риге, потому что мой папа работал там. В Латвии все пишут на специальных печатных машинках со шрифтом Брайля. И я научилась, привезла такую в Минск. Я, кстати, единственная, кто на ней пишет в нашей школе. Остальные накалывают вручную. Брайль, каждая буква или символ — это определенная комбинация шести точек. На моей картине, например, шрифтом Брайля написано «синий». Здесь нарисовано море. Я недавно была в Турции на Средиземном море. Синий, цвет волны — это спокойствие и гармония.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

Знаете, неприятно, когда люди считают, что раз мы незрячие, то и ни на что не способные. Я всегда говорю: «Я хоть и незрячая, но не глупая!» Да, у меня глаза не видят, но руки, ноги, голова есть. С 10 лет я мечтала стать врачом — не хирургом, конечно, с моим-то зрением. Но что-нибудь связанное с человеческим мозгом. Психология, например. Почему нет?

Соня Залесская (14 лет) нарисовала «Радость» — с замком-молнией, черно-серую снаружи и оранжевую внутри. Как и ее характер.

— У меня есть брат-близнец, Матвей. Мы родились в один день, но я не вижу с рождения, а он обычный мальчик. Видит, ходит в обычную школу. Обижаюсь ли я на судьбу? Думаю о несправедливости? Нет, никогда. Моя семья — это мама, папа, Матвей и собака. Я к ним очень привязана… Моя картина — это эмоции: даже за серой, неприглядной одеждой может скрываться яркая личность. Вот что я хотела сказать.

«Как выглядит мама? Если честно, не знаю. Наверняка красивая». Айтишники закрыли бизнес, чтобы создать школу рисования для незрячих (видео)

В отличие от многих проектов, «Белоника Арт» не просит денег или сочувствия. Просто подпишитесь на ребят в Instagram, им будет приятно. Наконец-то детей увидят. А еще сходите 20 декабря на выставку в «Арт-Беларусь» на Козлова, 3.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей и Ирина Бондарович — люди той удивительной «касты», для которой сложно найти название в русском или белорусском языке. Вот кто они — изобретатели,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбираем лучшую машину, продающуюся в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика