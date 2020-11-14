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Выбираем лучшую машину, продающуюся в Гродненской области
Источник материала: Onliner
Большая часть автомобилей, попадающих в наши подборки с «Автобарахолки», продаются в Минске. Но чтобы вы не думали, что мы забыли про регионы, в сегодняшний топ мы включили 7 интересных машин, продающихся в Гродненской области. В этом приграничном регионе хватает автолюбителей. Недаром именно в Гродно проводится фестиваль Sunday, куда съезжаются десятки необычных машин. В конце статьи — голосовалка, с помощью которой вместе с вами определим наиболее интересную машину.
BMW 6-Series
Зайдем, как обычно, с козырей. В Гродно продается белоснежный BMW 6-Series Gran Coupe. Роскошный седан почти новый — 2013 года выпуска. Заявленный в объявлении пробег — 130 тысяч километров. Машина с полным приводом, автоматической коробкой передач и дизельным мотором объемом три литра. Отдача 640-й версии — 313 л. с., а крутящий момент — 630 Н·м. До сотни машина разгоняется быстрее чем за шесть секунд.
белый, лифтбэк, дизель 4 л, автоматическая, полный привод
28 900 $
24 467 €
Автор объявления перечислил все опции, имеющиеся у машины, и этого списка хватило бы на всю статью. Отметим лишь наиболее интересные: панорамная крыша, М-диски, доводчики дверей, проекционный дисплей, музыка Harman Kardon, колеса R20, автоматический дальний свет, LED-оптика, салон, полностью отделанный кожей. По заявлению продавца, автомобиль в отличном состоянии и не требует вложений. Краска родная, и в ДТП машина вроде как не попадала. Цена — 28,9 тысячи долларов. Дорого? А представьте, сколько 6-Series стоила в салоне!
Infiniti Q50
Чуть меньше просил другой житель областного центра за японский седан D-класса — Infiniti Q50. Автомобиль продается за 26,7 тысячи долларов по курсу. Год выпуска — 2016-й. Владелец машины не поленился сделать красивую фотосессию, за что ему отдельное спасибо — не каждый продавец на «Автобарахолке» так заморачивается с фотографиями, хотя очевидно, что красивые снимки могут помочь быстрее продать ласточку.
черный, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
26 700 $
22 604 €
Японский конкурент BMW 3-Series оснащен 3-литровым двигателем мощностью 405 л. с. Крутящий момент агрегата — 475 Н·м. Машина в исполнении Red Sport и после рестайлинга. Выглядит очень красиво. По технике тоже полный порядок — «шестерка» работает в паре с 7-ступенчатой АКП и приводит в движение обе оси. Есть адаптивный круиз-контроль, подруливание за полосой, ионизация воздуха, 19-дюймовые колеса. В наших краях Infiniti Q50 — относительно редкий автомобиль.
Dodge RAM
Для любителей рыбалки, а также для владельцев ферм (или ранчо) в продаже имеется пикап Dodge RAM. Автомобиль белого цвета, щедро украшен хромом. В перерывах между работой на ферме можно мыть и сдавать напрокат на свадьбы. С конвейера RAM сошел в 2016 году и намотал с тех пор более 80 тысяч километров. За американский пикап в Гродно просят 32 тысячи долларов по курсу. Впрочем, продавец готов торговаться с реальным покупателем.
белый, пикап, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
32 000 $
27 091 €
Трак оснащен 3-литровым дизельным мотором мощностью 240 л. с. Крутящий момент V6 — 570 Н·м. По отзывам, средний расход топлива у этого здоровяка можно удерживать в пределах 10 л/100 км. Конечно же, Dodge имеет автоматическую коробку передач. Грузовой отсек закрывается отдельной крышкой. Продавец утверждает, что пикап в отличном состоянии, не бит, не крашен. Желающие могут ознакомиться со списком опций на странице объявления (их там много).
Ford Mustang
В Волковыске своего хозяина ищет красивый жеребец бордового цвета. За 23,9 тысячи долларов по курсу здесь продается Ford Mustang последнего поколения. Машина сошла с конвейера в 2015 году, и на одометре в настоящий момент 75 тысяч километров. Это кабриолет с 2,3-литровым турбомотором. EcoBoost работает в паре с классическим «автоматом» и приводит в движение заднюю ось. Автомобиль полностью русифицирован и прошит. В комплекте — два ключа, новая резина.
бордовый, кабриолет, бензин 2.3 л, автоматическая, задний привод
23 900 $
20 234 €
В списке опций — дистанционный запуск и вентиляция кресел. Mustang оборудован датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, мультирулем, круиз-контролем, дисками R19 и мощной аудиосистемой. Продавец говорит, что кабриолет пригонялся лишь с небольшими косметическими нюансами. Судя по фотографиям, сейчас машина в идеальном состоянии.
Lexus GS
Компания Lexus уже не первый год грозится убрать из линейки бизнес-седан GS, считая, что ему не место в одной линейке с переднеприводным ES. Но пока еще GS в строю и официальные дилеры Lexus в США активно продают эту классную модель. Подержанные GS периодически появляются в продаже и в Беларуси. Вот, например, седан, продающийся в Слониме. Это Lexus GS с полным приводом, АКП и 3,5-литровым мотором (317 л. с. и 378 Н·м).
белый, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
22 900 $
19 387 €
Машина сошла с конвейера в 2012 году и до сих пор проехала 134 тысячи километров. Продавец хочет получить за нее достаточно большую сумму — 22,9 тысячи долларов по курсу. В объявлении говорится, что GS в идеальном состоянии с 20-ми колесами, адаптивной оптикой, электроприводом кресел и люка и мн. др. Это версия F-Sport в самом дорогом исполнении. Lexus GS является прямым конкурентом BMW 5-Series и Mercedes E-Class.
Acura RDX
Ну раз мы вспомнили про Infiniti и Lexus, грех не упомянуть какую-нибудь модель Acura. Вот, например, кроссовер RDX второго поколения, продающийся в Лиде. SUV сошел с конвейера в 2015 году и еще не наездил даже 130 тысяч километров. Под капотом — 3,5-литровый двигатель, развивающий 279 л. с. Вседорожник оснащен итальянским газовым оборудованием, поэтому не разорит вас на заправках.
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
Обмен
23 500 $
19 895 €
Владелец машины хочет получить за нее 23,5 тысячи долларов по курсу. Как видите, японский премиум дешевеет не так стремительно, как хотелось бы. В Беларусь RDX приехал в октябре прошлого года. Машина вложений не требует и богато оснащена. В объявлении — много фотографий и подробное описание.
«Москвич 400»
А еще в Лиде продается «Москвич 400», который был выпущен в 1947 году. Раритетный экземпляр стоит 5 тысяч долларов по курсу. Продавец отмечает, что документы у машины в порядке и она оригинальная «на 90%». В движение советский автомобиль приводит 1-литровый карбюраторный мотор. В молодости «Москвич» мог разгоняться до скорости 90 км/ч.
черный, седан, бензин 1 л, механическая, задний привод
5000 $
4233 €
Машина выпускалась с 1946 по 1954 год и стала первой моделью в СССР, которую продавали индивидуальным пользователям. Технически 400-й «Москвич» был очень близок к Opel Kadett конца 1930-х годов.
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Большая часть автомобилей, попадающих в наши подборки с «Автобарахолки», продаются в Минске. Но чтобы вы не думали, что мы забыли про регионы, в сегодняшний топ мы...
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