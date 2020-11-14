Выбираем лучшую машину, продающуюся в Гродненской области

Источник материала: Onliner

Большая часть автомобилей, попадающих в наши подборки с «Автобарахолки», продаются в Минске. Но чтобы вы не думали, что мы забыли про регионы, в сегодняшний топ мы включили 7 интересных машин, продающихся в Гродненской области. В этом приграничном регионе хватает автолюбителей. Недаром именно в Гродно проводится фестиваль Sunday, куда съезжаются десятки необычных машин. В конце статьи — голосовалка, с помощью которой вместе с вами определим наиболее интересную машину.

BMW 6-Series

Зайдем, как обычно, с козырей. В Гродно продается белоснежный BMW 6-Series Gran Coupe. Роскошный седан почти новый — 2013 года выпуска. Заявленный в объявлении пробег — 130 тысяч километров. Машина с полным приводом, автоматической коробкой передач и дизельным мотором объемом три литра. Отдача 640-й версии — 313 л. с., а крутящий момент — 630 Н·м. До сотни машина разгоняется быстрее чем за шесть секунд.

Автор объявления перечислил все опции, имеющиеся у машины, и этого списка хватило бы на всю статью. Отметим лишь наиболее интересные: панорамная крыша, М-диски, доводчики дверей, проекционный дисплей, музыка Harman Kardon, колеса R20, автоматический дальний свет, LED-оптика, салон, полностью отделанный кожей. По заявлению продавца, автомобиль в отличном состоянии и не требует вложений. Краска родная, и в ДТП машина вроде как не попадала. Цена — 28,9 тысячи долларов. Дорого? А представьте, сколько 6-Series стоила в салоне!

Infiniti Q50

Чуть меньше просил другой житель областного центра за японский седан D-класса — Infiniti Q50. Автомобиль продается за 26,7 тысячи долларов по курсу. Год выпуска — 2016-й. Владелец машины не поленился сделать красивую фотосессию, за что ему отдельное спасибо — не каждый продавец на «Автобарахолке» так заморачивается с фотографиями, хотя очевидно, что красивые снимки могут помочь быстрее продать ласточку.

Японский конкурент BMW 3-Series оснащен 3-литровым двигателем мощностью 405 л. с. Крутящий момент агрегата — 475 Н·м. Машина в исполнении Red Sport и после рестайлинга. Выглядит очень красиво. По технике тоже полный порядок — «шестерка» работает в паре с 7-ступенчатой АКП и приводит в движение обе оси. Есть адаптивный круиз-контроль, подруливание за полосой, ионизация воздуха, 19-дюймовые колеса. В наших краях Infiniti Q50 — относительно редкий автомобиль.

Dodge RAM

Для любителей рыбалки, а также для владельцев ферм (или ранчо) в продаже имеется пикап Dodge RAM. Автомобиль белого цвета, щедро украшен хромом. В перерывах между работой на ферме можно мыть и сдавать напрокат на свадьбы. С конвейера RAM сошел в 2016 году и намотал с тех пор более 80 тысяч километров. За американский пикап в Гродно просят 32 тысячи долларов по курсу. Впрочем, продавец готов торговаться с реальным покупателем.

Трак оснащен 3-литровым дизельным мотором мощностью 240 л. с. Крутящий момент V6 — 570 Н·м. По отзывам, средний расход топлива у этого здоровяка можно удерживать в пределах 10 л/100 км. Конечно же, Dodge имеет автоматическую коробку передач. Грузовой отсек закрывается отдельной крышкой. Продавец утверждает, что пикап в отличном состоянии, не бит, не крашен. Желающие могут ознакомиться со списком опций на странице объявления (их там много).

Ford Mustang

В Волковыске своего хозяина ищет красивый жеребец бордового цвета. За 23,9 тысячи долларов по курсу здесь продается Ford Mustang последнего поколения. Машина сошла с конвейера в 2015 году, и на одометре в настоящий момент 75 тысяч километров. Это кабриолет с 2,3-литровым турбомотором. EcoBoost работает в паре с классическим «автоматом» и приводит в движение заднюю ось. Автомобиль полностью русифицирован и прошит. В комплекте — два ключа, новая резина.

В списке опций — дистанционный запуск и вентиляция кресел. Mustang оборудован датчиками дождя и света, двухзонным климат-контролем, мультирулем, круиз-контролем, дисками R19 и мощной аудиосистемой. Продавец говорит, что кабриолет пригонялся лишь с небольшими косметическими нюансами. Судя по фотографиям, сейчас машина в идеальном состоянии.

Lexus GS

Компания Lexus уже не первый год грозится убрать из линейки бизнес-седан GS, считая, что ему не место в одной линейке с переднеприводным ES. Но пока еще GS в строю и официальные дилеры Lexus в США активно продают эту классную модель. Подержанные GS периодически появляются в продаже и в Беларуси. Вот, например, седан, продающийся в Слониме. Это Lexus GS с полным приводом, АКП и 3,5-литровым мотором (317 л. с. и 378 Н·м).

Машина сошла с конвейера в 2012 году и до сих пор проехала 134 тысячи километров. Продавец хочет получить за нее достаточно большую сумму — 22,9 тысячи долларов по курсу. В объявлении говорится, что GS в идеальном состоянии с 20-ми колесами, адаптивной оптикой, электроприводом кресел и люка и мн. др. Это версия F-Sport в самом дорогом исполнении. Lexus GS является прямым конкурентом BMW 5-Series и Mercedes E-Class.

Acura RDX

Ну раз мы вспомнили про Infiniti и Lexus, грех не упомянуть какую-нибудь модель Acura. Вот, например, кроссовер RDX второго поколения, продающийся в Лиде. SUV сошел с конвейера в 2015 году и еще не наездил даже 130 тысяч километров. Под капотом — 3,5-литровый двигатель, развивающий 279 л. с. Вседорожник оснащен итальянским газовым оборудованием, поэтому не разорит вас на заправках.

Владелец машины хочет получить за нее 23,5 тысячи долларов по курсу. Как видите, японский премиум дешевеет не так стремительно, как хотелось бы. В Беларусь RDX приехал в октябре прошлого года. Машина вложений не требует и богато оснащена. В объявлении — много фотографий и подробное описание.

«Москвич 400»

А еще в Лиде продается «Москвич 400», который был выпущен в 1947 году. Раритетный экземпляр стоит 5 тысяч долларов по курсу. Продавец отмечает, что документы у машины в порядке и она оригинальная «на 90%». В движение советский автомобиль приводит 1-литровый карбюраторный мотор. В молодости «Москвич» мог разгоняться до скорости 90 км/ч.

Машина выпускалась с 1946 по 1954 год и стала первой моделью в СССР, которую продавали индивидуальным пользователям. Технически 400-й «Москвич» был очень близок к Opel Kadett конца 1930-х годов.

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