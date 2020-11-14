Преобразили одну из самых дешевых квартир в Минске за 3288 рублей. Что получилось?

Источник материала: Onliner Этой весной семья Виталия приобрела однокомнатную квартиру без ремонта. «Искали самый дешевый вариант на вторичном рынке. Критерии отбора были таковы: панельный или кирпичный дом, не барачного типа, шаговая доступность метро (10—15 минут спокойным шагом). В общем, как сейчас модно говорить, классический „бабушатник“», — рассказывают авторы сегодняшней истории нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку», которые смогли отремонтировать квартиру за экстремально низкую цену. А мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Наш выбор пал на квартиру в кирпичном трехэтажном доме недалеко от метро. После разумного торга мы стали обладателями одной из 5 самых дешевых квартир по данным сделок за апрель 2020 года. В стоимость квартиры вошли и услуги агентства. Что представляет собой наша «новая» недвижимость: однокомнатная квартира 30,2 кв. м с маленькой кухней, совмещенным санузлом, просторной комнатой 19 кв. м и высокими трехметровыми потолками.





Ремонт предполагался однозначно. И он должен был быть бюджетным. По профессии мы далеко не строители, но в жизни так складывается, что всегда что-то надо улучшить: поклеить, отремонтировать, покрасить. В общем, некоторый опыт ремонтных работ имеется.

Обозначили бюджет: до 4000 рублей и ни копейкой более. Наметили план работ и примерный график для того, чтобы ремонт не превратился в долгострой. Составили смету с примерными суммами на каждый вид работ и решили от данных сумм не отступать в сторону удорожания. Ведь, дав волю фантазии, в ремонт можно «закопать» любую сумму. В уме держали готовый результат: должно быть чисто, гигиенично, свежо, аккуратно. Этого и придерживались. В сжатые сроки и в рамках обозначенной суммы.

Большая уборка и демонтаж





Самая неинтересная, неромантичная и самая грязная работа. Одеваешься в спецодежду (удобная одежда с длинными рукавами, головной убор, маска, перчатки), отбрасываешь брезгливость в сторону и бодро освобождаешь помещение от ненужных вещей, мусора, старых обоев, плитки, линолеума… Большие крепкие мешки для мусора, совок, веник. Крупный мусор побежден. С мелким мусором и пылью прекрасно справился строительный пылесос, который дал наш друг. Пылесос очень облегчил и ускорил уборку. Просто класс. Затем влажная уборка «сверху вниз», обработка стен от плесени, профилактическая обработка всего помещения от насекомых. На эту работу ушло три дня.

Вот и ремонт. Здравствуйте, непредвиденные расходы

В процессе уборки выясняется, что дверь в санузел нужно тоже менять. Кухонная мебель, оставшаяся по наследству, — на вынос. Вот они — дополнительные незапланированные расходы. Пересчитываем бюджет — еще не критично. Поехали.

Входная дверь — замена. Средний ценовой диапазон, 450 рублей. Два больших окна — меняем. Демонтаж окон, решеток, установка, откосы… «Все включено» за 1300 рублей.

Линолеум на всю, кроме санузла, квартиру — 313 рублей. Золотая середина: первый по цене из коммерческих линолеумов. Дверь в санузел: купили заготовку «полотно, коробка, наличник», петли, ручку. Сами покрасили, мастер установил. Дверь с установкой обошлась 260 рублей. Первый расход из незапланированных.





В квартире с газовой плитой не было счетчика газа. Решили установить, заодно и перенести удобно газовую трубу. Сотрудники Мингаза выполнили работу в течение одного часа. Счетчик газа, кран, труба и работа обошлись в 190 рублей. Второй незапланированный расход.

Фартук на кухне, в санузле, портал вокруг входной двери уложили сами из плитки, оставшейся от предыдущего ремонта. Спасибо консультантам одного из магазинов «Керамин»: плитки хватило на два ремонта! Запас оказался существенным.





Цементным раствором убрали по периметру квартиры выбоины и дыры, обнаруженные после демонтажа плинтуса. Сняв обои, обнаружили ровные, когда-то подготовленные к покраске стены. Бонус! Ровнять не надо! Под бежевыми обоями скрывался активный цвет. Двумя слоями белого красящего грунта выровняли основу, чтобы не было пятен после финишной покраски.

Санузел. Ванна, унитаз, умывальник, смесители очищены до состояния «как новое». Стояк был какой-то шершавый. Решили применить лайфхак, подсмотренный когда-то у сантехников ЖЭСа: отмеряешь отрез тонкой ткани, пропитываешь ее клеевым раствором, лишнее отжимаешь и оборачиваешь трубу. Надо разгладить, пока влажная. Когда высохла — можно красить. Стены подготовили и покрасили краской для влажных помещений.









Финишная прямая

Третий этап ремонта очень приятный. Все грязные, пыльные черновые работы завершены. Строительный пылесос под рукой — уборка проходит быстро и легко. Еще одна генеральная влажная уборка. Красим. Все становится чистым, свежим, новым! Раскатываем линолеум, прибиваем плинтуса. Ремонт окончен!

























Один месяц работы, три тысячи двести восемьдесят восемь рублей. План выполнен. Цель достигнута. Кто молодцы? Мы молодцы!

Расходы указаны в белорусских рублях (курс доллара был 2,49) Входная дверь 450 Окна 1300 Дверь в санузел 260 Линолеум 313 Газ 190 Разное (сухие строительные смеси, шпаклевка, грунтовка, краски, плинтуса, провода и т. д.) 775 Итого: 3288

Мебель, бытовую технику, предметы интерьера и текстиль в стоимость ремонта не включали. Это уже другая статья расходов.

Кухонный гарнитур, мойка, смеситель и сифон — 430 рублей. Шкафы куплены в обычном мебельном магазине и были уже собраны!

Зеркало, угловая полочка, сушка белья и коврик в санузле — это 150 рублей.

Три люстры (в комнату, в коридор и на кухню) стоили 110 рублей.

Карниз в комнату и на кухню — 50 рублей.

Ткань для штор и покрывала («Моготекс») , тюль (ОАО «Лента») обошлись нам в 170 рублей. Шили сами.

Мебель в комнату куплена давно, поэтому в расходах не участвует.

Эти расходы составили 910 рублей. Даже с ними мы практически вложились в бюджет: 3288 + 910 = 4198 рублей.

Бытовая техника (газовая плита «Gefest» куплена в рассрочку на 6 месяцев, стиральная машина и холодильник «Атлант» куплены в рассрочку на 1 год): ежемесячные платежи составляют на сегодняшний день 160 рублей.

Таким образом, сложив все суммы, включая рассрочку, мы получили полностью обновленную квартиру. Новый ремонт, новая техника, новая кухня и даже шторы с покрывалом. И все за относительно небольшие деньги.

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