Какой ультрабук взять до $1000 и при чем здесь AMD Ryzen? На примере сравнения Redmi и ASUS

Источник материала: Onliner Когда отдаешь большую сумму за новую технику, совсем не хочется ошибиться. Для этого мы сравнили два ультрабука до $1 тыс. по курсу. Первый — это обновленная модель популярного Xiaomi RedmiBook. А второй — премиальный ASUS Zenbook. Оба очень легкие, компактные и при этом работают на разных процессорах, один из которых — AMD Ryzen 5. Как они покажут себя под реальной нагрузкой? Стоит ли смотреть в сторону ультрабука на AMD? И что неожиданно исчезло из современного ноутбука? Все ответы — в новом материале.

Ноутбуки разных брендов хорошо сравнивать между собой. У каждого по-своему реализовано охлаждение и сконфигурировано железо. Редко когда стоит выбор между конфигурациями одной линейки одного бренда. Здесь же для сравнения выбраны устройства в почти одной ценовой категории. ASUS дороже на 300 рублей, но именно новый Zenbook получил шестиядерный процессор AMD Ryzen 54500U . Появление AMD в сегменте тонких ноутбуков у многих вызвало подозрение. Поэтому интересно проверить работу такого процессора в настоящем ультрабуке.

Касательно Redmi все проще. Многие пользователи уже знакомы с этой линейкой. Сейчас под этим брендом у Xiaomi есть пять моделей: Redmi 13, 14, 16 и G. Обзор последнего игрового ноутбука вышел у нас в прошлом месяце. RedmiBook из этой статьи — обновленная версия именно 14-дюймовой версии. Если сравнить новинку с первым Redmi , то, помимо очевидно новых процессора и графики, ей добавили зарядку через USB Type-C, поддержку нового Wi-Fi 6 и уменьшили корпус по всем параметрам.

На сравнение попали ноутбуки в следующих конфигурациях: Xiaomi RedmiBook 14 II JYU4270CN и ASUS Zenbook 14 UM425IA-AM001T











Ноутбуки с несколькими «без»

Без камеры. RedmiBook 14 продолжает традицию «бескамерности» этой линейки — плюс для тех, кто переживает за свою приватность. Минус — в мире удаленной работы он бесполезен для видеозвонков.

Без разъема для наушников. Неожиданно, но подключить свои любимые проводные наушники к ASUS Zenbook в версии UM425 вы не сможете. Посмотрим, станет ли это трендом. В новых MacBook такой разъем есть, а примеру ASUS пока больше никто не последовал.







Без нормального картридера. Все еще актуальная вещь для фотографов. RedmiBook вообще не имеет слота для карт памяти, а Zenbook оснастили крохотным разъемом для microSD. Возможно, кто-то использует в фотоаппаратах microSD-карточки через адаптеры, но это серьезный риск раз в неделю нарываться на ошибки записи.

Без Ethernet. Проводное подключение к сети редко встретишь в тонких ноутбуках. Вот и модели на сравнении тоже не получили такого разъема. Остаются только переходники. У ASUS в выбранной конфигурации такой шел в комплекте, а вообще, его может и не быть в коробке.













Много металла и очень разные клавиатуры

ASUS Zenbook сделан на удивление очень стильно. Корпус выполнен в темно-сером металле с глянцевой крышкой. Никаких броских золотистых или серебристых акцентов, как в других Zenbook. По всей поверхности немного остаются отпечатки. Ноутбук очень тонкий и легкий. При открытии крышки клавиатура немного приподнимается над поверхностью, что совершенно никак не влияет на удобство печати, несмотря на заверения маркетологов. Сама же клавиатура здесь занимает всю ширину корпуса. Печатать на ней очень комфортно. Бо́льшая часть текста как раз была написана на этом ноутбуке, потому что это было эстетически приятно.

На тачпаде расположены сенсорные цифры вместо отдельного блока справа. Многие пользователи в силу своей привычки или специфики работы нуждаются в быстром способе ввода цифр. По факту же такое расположение цифр не всегда ускоряет работу. Все дело тут в том, что сенсорная панель расположена посередине корпуса, поэтому руку приходится держать под непривычным углом для ввода данных, из-за чего меняется положение пальцев на цифрах и, соответственно, уменьшается скорость.

При включенном цифровом блоке можно привычным образом управлять курсором, проводя пальцем прямо поверх светящихся цифр — жесты так тоже полноценно работают. Правда, в случае небольшой остановки после перемещения курсора будет нажиматься цифра. Точно так же и с закрытием окон или любым другим кликабельным элементом интерфейса. Панель отключается клавишей справа, а яркость цифр регулируется слева (тут же вызывается калькулятор). В целом это прикольная фишка, но требуется привычка, особенно для слепого ввода цифр.























RedmiBook 2 хоть и уменьшился в размерах, но дизайн сохранил прежний: серебристый металлический корпус с матовой крышкой и черной низкопрофильной клавиатурой. Посередине присутствует выемка для открытия ноутбука одной рукой (ASUS тоже так открывается). Redmi незначительно толще, чем Zenbook, но в целом маленький и компактный. Резиновые ножки на нижней стороне имеют большее утолщение сзади и в целом более устойчивы к скольжению, чем у ASUS.

В строгом лаконичном дизайне неловко выделяется среднего качества клавиатура. Она совсем не изменилась с первой модели Redmi и все такая же дешево-пластиковая, с дребезжащим тачпадом. Клавиатура при этом не занимает всю ширину корпуса, оставляя широкие выступы с двух сторон. Подсветку по-прежнему не завезли.



















Производительность

В синтетических тестах оба ноутбука показали хорошие результаты. Если судить чисто по цифрам, то в «попугаях» Redmi на базе процессора Intel Core i5-1035G1 уступил Zenbook с новым AMD Ryzen 54500U. Отличные результаты для ультрабука на AMD. А что на деле? Реальную производительность можно оценить только настоящей нагрузкой.



О системе RedmiBook 2 и скорость встроенного накопителя

О системе Zenbook 14 и скорость встроенного накопителя

Результаты комплексного тестирования

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Оба ноутбука работают от батареи и от сети почти одинаково. Там есть разница в цифрах, но на деле она совершенно незаметна. Начнем с Redmi.

Чтобы максимально загрузить ноутбук и понять, на что он способен, одновременно выполнялось сразу несколько процессов. В фоне была запущена пакетная обработка 205 TIFF-фотографий в Photoshop, было открыто 17 вкладок в Chrome вместе с музыкой на YouTube, открыта большая таблица Excel (580 тыс. строк) и скачивалась игра. На этом этапе Redmi с такой нагрузкой справился отлично. Температура держалась на уровне около 65 градусов. Можно было уверенно переключаться между разными приложениями и выполнять операции в Excel.

Одновременно с описанной выше нагрузкой был запущен рендеринг сцены в Blender (демо Classroom). Расход ресурсов был под 100%, переключение между вкладками и приложениями уже задерживалось, некоторые страницы выгружались из памяти, и все работало очень медленно. Температура поднялась до 69 градусов. Корпус сильно нагрелся со всех сторон. Понятно, что одновременно это все запускать мало кому понадобится. Но такой способ показывает реальные возможности ноутбука. В итоге Redmi не успел выполнить все операции и разрядился. К сожалению, зафиксировать время работы в таком сценарии не удалось.

Периодически в Redmi ощущалась какая-то вибрация в корпусе. Вероятно, ее вызывал вентилятор охлаждения, но точная причина неизвестна. Такое чувство, будто внутри активно работал жесткий диск или оптический привод.



Показатели системы RedmiBook при максимальной рабочей нагрузке

Тест стабильности системы RedmiBook

ASUS был загружен аналогичным образом при работе от батареи. Вентилятор было слышно, но некритично. Температура была в среднем 70°, а частота — 3200 МГц. В дополнение к описанному сценарию на ноутбуке ASUS был запущен рендер той же самой демосцены в Blender. ASUS Zenbook с этим справлялся ощутимо лучше, чем RedmiBook. Можно было быстрее переключаться между приложениями, параллельно запускать операции в Excel и работать с Google Chrome, не забывая про фоновую обработку фотографий. В итоге рендер сцены в таких условиях был закончен за 34 минуты.



Показатели системы Zenbook при максимальной рабочей нагрузке

Показатели системы Zenbook при пакетной обработке фотографий

Выбор режимов работы вентилятора Zenbook

Для сравнения в Blender были проверены оба ноутбука без сопутствующей нагрузки. ASUS справился всего за 23 минуты, а Redmi в таких же условиях — за 44 минуты.

В Zenbook громкий вентилятор. Он не свистит и не орет, но его замечаешь при больших нагрузках. В этом ноутбуке можно пожертвовать производительностью в пользу тихой работы вентилятора. Соответствующий режим выбирается в приложении MyASUS. Температура тогда снижается на 10 градусов, а частота падает на 900 МГц.

Сравнение камер

Это был самый короткий тест, в котором победил Zenbook. Потому что у него есть камера, а у Redmi нет. Качество снимков можно оценить на фото ниже.







Графика и игры

RedmiBook с графикой Nvidia MX350 и 2 ГБ видеопамяти легко выдавал в World of Tanks 95 кадров в секунду со средними настройками (и 134 кадра с низкими). А целый «Ведьмак 3» на этом ноутбуке показал 40 кадров на самых низких настройках в локации Новиграда. Хороший и типичный результат для ноутбучной видеокарты такого уровня.

ASUS Zenbook, в свою очередь, не оснащен дискретной графикой. Зачем тогда сравнивать? В AMD Ryzen 54500U встроен мощный видеочип, который смог конкурировать с новой мобильной графикой от Nvidia. Результаты синтетических тестов приведены ниже. В «Ведьмаке 3» видеочип выдавал 26 кадров на низких настройках, а в «танках» — 130 к/с (тоже на низких). Для встроенной графики это хороший результат.













Экраны

При сравнении ноутбуков видно, что у ASUS более насыщенные цвета, особенно в области темных оттенков. Установленная в Zenbook матрица LM140LF3L03 имеет уровень контрастности 1000:1, в то время как у Redmi (NV140FHM-N67) — 800:1. Заявленная яркость у обоих ноутбуков одинаковая — 250 кд/м². Вживую и на фотографиях видно, что у ASUS дисплей немного темнее. Так происходит из-за того, что в настройках системы снижена максимальная яркость при работе от аккумулятора.















В результате оба ноутбука показали хорошие результаты, но ASUS Zenbook с указанными задачами справлялся все-таки лучше и дольше работал от батареи. Да, он дороже Redmi на 300 рублей. Но его конфигурация доказывает очень интересный факт: ультрабуки на процессорах AMD Ryzen существуют и отлично работают. Шестиядерный процессор AMD существенно обошел новый Intel Core i5 в «синтетике». В рабочих приложениях Ryzen также оказался быстрее. В итоге же в лице ASUS Zenbook и аналогичных ультрабуков вы получаете тонкую и легкую рабочую машинку не просто для набора текста, а уже для выполнения более-менее ресурсоемких задач.

ASUS Zenbook не лишен недостатков. Он сильнее нагревался в большинстве тестов. Он также громче шумит, чем Redmi. Это важно учитывать при выборе. «Сильнее» и «громче» не означает, что ноутбуком невозможно пользоваться. Даже при высокой температуре он выдает бо́льшую производительность, чем Redmi на Core i5. В конце концов, сильно нагревались под высокой нагрузкой оба ноутбука. С тонким корпусом иначе невозможно. За это многие ругают ультрабуки. При этом нельзя сказать, что RedmiBook плохой. Как и многие продукты Xiaomi, это хороший ноутбук за свои деньги. В таком же корпусе Redmi есть и на AMD Ryzen .

Если говорить конкретно, то по субъективным ощущениям предпочтение все-таки следует отдать Zenbook, а не RedmiBook. У ASUS тоньше и легче корпус, очень приятная клавиатура с функциональным тачпадом и отличный сочный экран. Redmi на этом фоне сильно уступает. В конце концов, у Zenbook производительнее процессор и более быстрый PCIe SSD.

Подводя итоги всего сравнения, отметим, что ультрабук на AMD заслуживает внимания при выборе компактного и мобильного устройства с большим временем работы от батареи и хорошей производительностью. Если в этом материале такой ноутбук был дороже конкурента на Intel, то в Каталоге Onliner можно найти и более дешевые устройства на свежей платформе AMD .

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